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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

جلایر به مهر خبر داد:

صدور 6100 گواهی انطباق صادرات و واردات کالا در آذربایجان غربی

صدور 6100 گواهی انطباق صادرات و واردات کالا در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی از صدور 6 هزار و 131 گواهی انطباق صادراتی و وارداتی کالا از ابتدای سالجاری در سطح استان خبر داد.

منصور جلایر ظهر  در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 478 گواهینامه صادراتی در استان صادر شده، افزود: همچنین در راستای کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور، طی این مدت 5 هزار و 653 گواهی انطباق وارداتی صادر شد.

وی با اعلام اینکه کنترل واردات برای حمایت از تولیددات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی انجام می شود، اظهار داشت: استاندارد کالاهای صادراتی با توجه به پتانسیلهای موجود در آذربایجان غربی ضروری بوده ولی متاسفانه عدم بسته بندی برخی محصولات مشکلاتی را ایجاد می کند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی صادرات و تولید محصولات استاندارد را تنها راه نجات و توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: طرح توسعه جامع استانداردسازی در سطح استان نیز برای شناسایی واحدهای مشمول استاندارد اجباری در حال اجرا بوده و تا کنون بالغ بر 2 هزار و 100 واحد مشمول شناسایی شدند.

وی عمده کالاهای صادراتی که پس از آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه به کشورهای عراق، ترکیه، آلمان، مجارستان، بلغارستان و ارمنستان صادر می شود را کشمش، خرما، پسته، برگه زردآلو دانست و گفت: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل انواع لوازم برقی خانگی و صنعتی، لوازم یدکی خودرو، انواع مواد شیمیایی، انواع فولاد و ... از کشورهای ترکیه، چین، آلمان ، ایتالیا، روسیه، بلغارستان و ... وارد می شوند.

جلایر با اعلام اینکه کالاهای وارداتی پس از بازرسی، نمونه برداری، بررسی اسنادی و آزمون، گواهی انطباق توسط ادارات و نمایندگی های مستقر در گمرکات استان وارد کشور می شوند، ادامه داد: همچنین طی این مدت در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، تاسیسات گاز پرکنی و آزمایشگاههای همکار، یک هزار و 479 مورد بازدید و بازرسی فنی انجام شد.

وی گفت: از این تعداد،  یک هزار و 194 بازرسی از واحدهای تولیدی، 163 مورد از واحدهای خدماتی، 64 مورد از تاسیسات گاز پرکنی و 58 مورد از آزمایشگاههای همکار بوده انجام  و 3 هزار و 58 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز توزیع و عرضه و 5 هزار و 486 مورد نمونه برداری نیز از کالاهای صادراتی و وارداتی انجام شده است.

 

 

کد مطلب 2216640

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