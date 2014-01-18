صدور 6100 گواهی انطباق صادرات و واردات کالا در آذربایجان غربی

منصور جلایر ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 478 گواهینامه صادراتی در استان صادر شده، افزود: همچنین در راستای کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی به کشور، طی این مدت 5 هزار و 653 گواهی انطباق وارداتی صادر شد.

وی با اعلام اینکه کنترل واردات برای حمایت از تولیددات داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت خارجی انجام می شود، اظهار داشت: استاندارد کالاهای صادراتی با توجه به پتانسیلهای موجود در آذربایجان غربی ضروری بوده ولی متاسفانه عدم بسته بندی برخی محصولات مشکلاتی را ایجاد می کند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی صادرات و تولید محصولات استاندارد را تنها راه نجات و توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: طرح توسعه جامع استانداردسازی در سطح استان نیز برای شناسایی واحدهای مشمول استاندارد اجباری در حال اجرا بوده و تا کنون بالغ بر 2 هزار و 100 واحد مشمول شناسایی شدند.

وی عمده کالاهای صادراتی که پس از آزمون و تطبیق با استانداردهای ملی مربوطه به کشورهای عراق، ترکیه، آلمان، مجارستان، بلغارستان و ارمنستان صادر می شود را کشمش، خرما، پسته، برگه زردآلو دانست و گفت: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل انواع لوازم برقی خانگی و صنعتی، لوازم یدکی خودرو، انواع مواد شیمیایی، انواع فولاد و ... از کشورهای ترکیه، چین، آلمان ، ایتالیا، روسیه، بلغارستان و ... وارد می شوند.

جلایر با اعلام اینکه کالاهای وارداتی پس از بازرسی، نمونه برداری، بررسی اسنادی و آزمون، گواهی انطباق توسط ادارات و نمایندگی های مستقر در گمرکات استان وارد کشور می شوند، ادامه داد: همچنین طی این مدت در راستای نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی، تاسیسات گاز پرکنی و آزمایشگاههای همکار، یک هزار و 479 مورد بازدید و بازرسی فنی انجام شد.

وی گفت: از این تعداد، یک هزار و 194 بازرسی از واحدهای تولیدی، 163 مورد از واحدهای خدماتی، 64 مورد از تاسیسات گاز پرکنی و 58 مورد از آزمایشگاههای همکار بوده انجام و 3 هزار و 58 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی و مراکز توزیع و عرضه و 5 هزار و 486 مورد نمونه برداری نیز از کالاهای صادراتی و وارداتی انجام شده است.