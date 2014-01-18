به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور پس از سه هفته از برگزاری دیدارهای هفته نخست، روز جمعه با حضور کامل تیم‌های شرکت کننده در تهران برگزار شد. در چارچوب این هفته از مسابقات و در رقابت‌های اسلحه سابر تیم دانشگاه آزاد با 15 امتیاز صدرنشین شد. طراوت گیلان با امتیاز مشابه دانشگاه آزاد و تیم هیات اصفهان با 13 امتیار در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم دانشگاه در رقابت‌های اسلحه فلوره نیز صدرنشین شد. این تیم در جدول رده‌بندی این اسلحه صاحب 12 امتیاز شد ضمن اینکه دو تیم هیات اصفهان با 10 امتیاز و هیات ساری با 8 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

جدول رده‌بندی رقابت‌های اسلحه اپه نیز با صدرنشینی دانشگاه آزاد کامل شد. این تیم در این بخش از مسابقات صاحب 18 امتیاز شد ضمن اینکه هیات ساری با 13 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم برنا هم که 12 امتیاز کسب کرده بود در رده سوم ایستاد.

در رده‌بندی مجموع سه اسلحه نیز تیم دانشگاه آزاد با 45 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های هیات اصفهان و هیات ساری هم به ترتیب با 34 و 30 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.