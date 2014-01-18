همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد حسام عارفی با اعلام این خبر اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش گرد هم آوردن جمعی از اندیشمندان عرصه نجوم ایران و بررسی و تبادل نظر آخرین دستاوردهای علمی آنان می باشد.

وی گفت: اعضاء کمیته علمی این همایش دکتر حمید ارجمند کرمانی، دکتر علیرضا آقایی، دکتر حسین امیری (دبیر علمی)، دکتر محمد آقا بلوریزاده، دکتر نعمت الله ریاضی، دکتر عاطفه جوادی، دکتر حسین حقی، دکتر سید جلیل الدین فاطمی (دبیر همایش)، پس از بررسی و تبادل نظر های فراوان تعداد سی و پنج 35 نفر از صاحبنظران و بزرگان شاخه های مختلف نجوم ایران از تمامی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی سراسر کشور را به عنوان کمیته داوری برگزید، و نود 90 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش به این کمیته جهت داوری ارجاع شد.

24 مقاله در بخش سخنرانی، 39 مقاله در بخش ارائه دیواری پذیرفته و بقیه مردود اعلام شدند.