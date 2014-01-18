کشته شدن 13 تبعه خارجی در حمله انتحاری طالبان به کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از کشته شدن 21 نفر از جمله 13 تبعه خارجی در جریان حمله انتحاری شب گذشته در ولایت کابل خبر داد.



یکی از سه عامل انتحاری که به رستورانی در منطقه "وزیر اکبر خان" محل حضور شماری از مقامات سفارتخانه های خارجی و تبعه های خارجی نزدیک شده بود، خود را در داخل رستوران منفجر کرد.



بر این اساس پلیس افغانستان کمی پس از این انفجار در محل حادثه حاضر شده و تحقیقات خود را در زمینه عاملان این انفجار آغاز کرد.



در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها از مکانی نامشخص اعلام کرد که سرکردگان این گروه مسئول این بمب گذاری بودند.



رئیس پلیس ولایت کونر افغانستان نیز از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن دو فرد دیگر بر اثر انفجار در این ولایت در شرق این کشور خبر داد.



صندوق بین‌ المللی پول نیز از کشته شدن نماینده این صندوق در افغانستان در جریان حمله انتحاری شب گذشته خبر داد.



در میان قربانیان نام چهار نفر از کارمندان این سازمان و همچنین دو کانادایی به چشم می خورد.



فرهان حق سخنگوی سازمان ملل چنین حملات انتحاری علیه غیرنظامیان را غیرقابل قبول خواند که ناقض قوانین و حقوق بشر است و بر لزوم توقف آن تاکید کرد.



این حمله انتحاری پیش از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اواخر سال جاری میلادی همزمان با افزایش نگرانی ها درباره تامین امنیت انتخابات ریاست‌ جمهوری در آوریل انجام می شود.