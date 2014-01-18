آبرسانی 14 روستای کوهستانی نکا اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح اجرای مجتمع آبرسانی پی رجه افزود: این طرح آبرسانی از سال 90 آغاز شده و به دلیل مشکلات اعتبارای تاکنون عملیاتی نشده است.



وی اظهار داشت: در سالجاری برای این طرح 1.5 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است و به دلیل کوهستانی وبدن از طرح های اولویت دار شهرستان به شمار می رود.



وی ساخت پنج ایستگاه پمپاژ و انتقال برق، ساخت 18 مخزن ذخیره به ظرفیت دو هزار و 700 متر مکعب را از جمله برنامه های در اجرای طرح آبرسانی مجتمع است.



به گفته برزگر، ساخت پنج اتاقک کلرزنی، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول 60 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.



مدیرعامل آبفار مازندران یادآورشد: با افتتاح این طرح 951 خانوار از اهالی 14 روستای دهستان پی رجه از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شود.

