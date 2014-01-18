آبرسانی 14 روستای کوهستانی نکا اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح اجرای مجتمع آبرسانی پی رجه افزود: این طرح آبرسانی از سال 90 آغاز شده و به دلیل مشکلات اعتبارای تاکنون عملیاتی نشده است.
وی اظهار داشت: در سالجاری برای این طرح 1.5 میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است و به دلیل کوهستانی وبدن از طرح های اولویت دار شهرستان به شمار می رود.
وی ساخت پنج ایستگاه پمپاژ و انتقال برق، ساخت 18 مخزن ذخیره به ظرفیت دو هزار و 700 متر مکعب را از جمله برنامه های در اجرای طرح آبرسانی مجتمع است.
به گفته برزگر، ساخت پنج اتاقک کلرزنی، لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول 60 کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل آبفار مازندران یادآورشد: با افتتاح این طرح 951 خانوار از اهالی 14 روستای دهستان پی رجه از نعمت آب آشامیدنی بهره مند می شود.
نکا - خبرگزاری مر: مدیرعامل آبفار مازندران با عنوان اینکه آبرسانی روستایی مجتمع شهدای پی رجه از طرح های مهم است ، گفت: آبرسانی به 14 روستای کوهستاتی نکا هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر پیش از ظهر شنبه در نشست بررسی طرح اجرای مجتمع آبرسانی پی رجه افزود: این طرح آبرسانی از سال 90 آغاز شده و به دلیل مشکلات اعتبارای تاکنون عملیاتی نشده است.
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