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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

فیاض پور به مهر خبرداد:

آماده باش کامل ستاد بحران فارس برای مواجه شدن با پیامدهای ناشی از بارش برف

آماده باش کامل ستاد بحران فارس برای مواجه شدن با پیامدهای ناشی از بارش برف

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس از آماده باش کامل این ستاد برای مواجه شدن با پیامدهای ناشی از بارش برف در این استان خبرداد.

حسن فیاض پور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش شدید برف در این استان ستاد بحران برای جلوگیری از کوچکترین مشکلی به صورت آماده باش درآمده و اطلاعیه هایی را به حوزه های مختلف صادر کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شده که در برخی از محورهای فارس از جمله محور شیراز- اصفهان، شیراز - سپیدان و... از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ جلوگیری شود و در این راستا اطلاعیه ای به پلیس راه اعلام شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس افزود: علاوه بر این بر اساس اطلاعیه شماره 19 و 20 به ادارات آب، برق، گاز و... نیز مسائل مربوط گوشزد شده تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

وی همچنین از آماده باش کامل شهرداری شیراز خبر داد و افزود: در این راستا مقرر شده که شهرداری شیراز با آمادگی برای مواجه شدن با مشکلات حضور داشته باشد.

فیاض پور در خصوص تعطیلی مدارس نیز عنوان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد اما اگر بارش برف مشکلاتی را به وجود آورد در شورای مربوطه نسبت به تعطیلی مدارس اقدام خواهد شد.

کد مطلب 2216677

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