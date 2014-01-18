آماده باش کامل ستاد بحران فارس برای مواجه شدن با پیامدهای ناشی از بارش برف

حسن فیاض پور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش شدید برف در این استان ستاد بحران برای جلوگیری از کوچکترین مشکلی به صورت آماده باش درآمده و اطلاعیه هایی را به حوزه های مختلف صادر کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شده که در برخی از محورهای فارس از جمله محور شیراز- اصفهان، شیراز - سپیدان و... از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ جلوگیری شود و در این راستا اطلاعیه ای به پلیس راه اعلام شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس افزود: علاوه بر این بر اساس اطلاعیه شماره 19 و 20 به ادارات آب، برق، گاز و... نیز مسائل مربوط گوشزد شده تا مشکلات گذشته تکرار نشود.

وی همچنین از آماده باش کامل شهرداری شیراز خبر داد و افزود: در این راستا مقرر شده که شهرداری شیراز با آمادگی برای مواجه شدن با مشکلات حضور داشته باشد.

فیاض پور در خصوص تعطیلی مدارس نیز عنوان کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد اما اگر بارش برف مشکلاتی را به وجود آورد در شورای مربوطه نسبت به تعطیلی مدارس اقدام خواهد شد.