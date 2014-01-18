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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۱۰

پولاد خبرداد:

رقابت 57 شطرنج باز در سومین دوره جام شهید هزارجریبی

رقابت 57 شطرنج باز در سومین دوره جام شهید هزارجریبی

گرگان ـ خبرگزاری مهر: رییس هیئت شطرنج شهرستان گرگان از برگزاری سومین دوره مسابقات شطرنج جام شهید هزارجریبی خبر داد.

محمد خلیل پولاد با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سومین دوره مسابقات شطرنج جام شهید هزارجریبی با حضور 57 شطرنجباز در سالن شطرنج گرگان برگزار شد و قهرمانان خود را شناخت.

به گفته وی این رقابت ها طی روزهای پنج شنبه و جمعه (دیروز) در 7 دور به روش سوئیسی برگزار شد که در نهایت سروش اثنی عشری به مقام قهرمانی رسید و علی عابدی دوم شد، سهیل اثنی عشری نیز به مقام سومی قناعت کرد.

پولاد ادامه داد: میثم اسدی، غلامرضاسیدابادی و مبین توانا مقامهای چهارم تا ششم این مسابقات را از آن خود کردند.

رییس هیئت شطرنج شهرستان گرگان با اشاره به برگزاری مسابقات رده های دیگر این جام گفت: در رده پیشکسوتان نیز محمد ابراهیم اثنی عشری، در رده بانوان ترنم کادری و زیر دوازده سال نامی نیکزاد عناوین اول را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است این مسابقات از سوی هیات شطرنج شهرستان گرگان برگزار شد.

کد مطلب 2216679

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