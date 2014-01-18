هوای فردیس در شرایط ناسالم/ تردد خودروهای دودزا و استقرار شهرک های صنعتی عامل آلودگی

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوای در استان البرز گفت: طی 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا در شهرستان فردیس 155 و آلاینده مسئول با قطر 2.5 میکرون وضعیت هوای این شهرستان را در شرایط ناسالم قرار داد.

وی افزود: گرچه از میزان غلظت آلاینده ها در مقایسه با روز گذشته کاسته شده است اما این شهرستان کماکان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

پسندیده حمل و نقل و ترافیک ناشی از تردد روزانه هزاران دستگاه خودرو سبک و سنگین را از عوامل تشدید آلودگی هوا در فردیس نام برد و یادآور شد: استقرار نیروگاه منتظر قائم و شهرکهای صنعتی اطراف از دیگر عوامل افزایش آلودگی هوا در فردیس هستند که برای کنترل آلایندگی آنها باید تدبیر شود.

وی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز هوای شهرستان ساوجبلاغ را سالم و هوای مرکز استان را در شرایط ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد.