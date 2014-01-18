  1. استانها
هوای فردیس در شرایط ناسالم/ تردد خودروهای دودزا و استقرار شهرک های صنعتی عامل آلودگی

فردیس - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: براساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا هوای شهرستان فردیس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش آلودگی هوای در استان البرز گفت: طی 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا در شهرستان فردیس 155 و آلاینده مسئول با قطر 2.5 میکرون وضعیت هوای این شهرستان را در شرایط ناسالم قرار داد.

وی افزود: گرچه از میزان غلظت آلاینده ها در مقایسه با روز گذشته کاسته شده است اما این شهرستان کماکان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

پسندیده حمل و نقل و ترافیک ناشی از تردد روزانه هزاران دستگاه خودرو سبک و سنگین را از عوامل تشدید آلودگی هوا در فردیس نام برد و یادآور شد: استقرار نیروگاه منتظر قائم و شهرکهای صنعتی اطراف از دیگر عوامل افزایش آلودگی هوا در فردیس هستند که برای کنترل آلایندگی آنها باید تدبیر شود.

وی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان از فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیت های طولانی و سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز هوای شهرستان ساوجبلاغ را سالم و هوای مرکز استان را در شرایط ناسالم برای گروه های حساس اعلام کرد.

 

