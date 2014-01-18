اردن برای آموزش نیروهای عراقی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، دولت اردن امروز از آمادگی این کشور برای آموزش نیروهای امنیتی عراق در خاک اردن خبر داد. محمد المومنی سخنگوی دولت اردن با بیان این مطلب افزود: در این رابطه رایزنی هایی از سوی عراق و آمریکا با دولت اردن انجام شده است تا نیروهای عراقی در خاک اردن تحت آموزش های مبارزه با تروریسم قرار بگیرند.

مومنی خاطرنشان کرد: دولت اردن نگاه مثبتی به این موضوع دارد و قادر به انجام این ماموریت است به ویژه اینکه اردن از مراکز آموزش نظامی و امنیتی پیشرفته ای در سطح جهانی برخوردار است.

شایان ذکر است وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روز جمعه از آمادگی ارتش آمریکا برای آموزش نیروهای عراقی در یک کشور سوم خبر داده بود. این خبر در حالی اعلام می شود که جمع اندکی از اردنی های با تجمع در مقابل سفارت عراق در امان با حمایت از تروریستهای تکفیری در استان الانبار عراق، عملیات ارتش و عشایر برای پاکسازی این استان از وجود داعش را محکوم کردند.