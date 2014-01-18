مرکز مشاوره تخصصی خانواده در مشگین شهر راه اندازی می شود

طاهره رزاق پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مرکز در نظر دارد خدمات مشاوره تخصصی برای آسیبهای خانوادگی ارائه دهد.

وی با بیان اینکه این مهم جهشی در حوزه حمایتهای مشاوره ای بهزیستی است، تاکید کرد: اجرای آن در یکی از شهرستانها می تواند مقدمه آغاز به کار مراکز مشاوره خانواده در سایر شهرستانها باشد.

به گفته رزاق پور 32 مرکز مشاوره وابسته به بهزیستی در سطح استان دایر است که در برخی مشاوره تخصصی ارائه می شود.

معاون پیشگیری اداره بهزیستی استان از جمله خدمات مشاوره تخصصی را شامل رون درمانی، تحصیلی تربیتی و مشاوره شغلی برشمرد و افزود: مراکز مشاوره خانواده نیز می توان به صورت تخصصی در خدمت خانواده ها فعالیت کند.

وی تاکید کرد: از مراکز مشاوره هشت مورد در مرکز استان فعال است که مراجعه به آنها در سالهای اخیر با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

رزاق پور از بررسی 10 مورد مجوز مرکز مشاوره در استان خبر داد و تاکید کرد: مراکز مشاوره بر اساس استانداردهای تعریف شده سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دریافت می کنند.