استاندار البرز میلاد پیامبر اکرم(ص) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر سیدطاهر طاهری استاندار البرز در پیامی آورده است: "میلاد فرخنده و مسعود مبشر خرد و آگاهی و مبلغ عشق و مهرورزی، حضرت رسول (ص) که تجلی لطف خالق بر مخلوق به مصداق عینی «لولاک لما خلقت االافلاک» و تبلور جاودانه عشق بر بوم هستی است، روشن ترین نشانه عظمت حق را در برابر تشنگان معرفت و هدایت به تصویر کشید و نور ایمان و یقین بر باورهای زمهریری عصر جاهلیت تاباند.

آنگاه که سلاسل ستم بر پای سالکان طریق حقیقت پیچیده بود،خداوند به تبسم شکفتن پیامبرش، دل های شکسته و جهان های خسته را نوید رهایی و بشارت نور بخشید و بر وعده تخلف ناپذیر و بی برگشت «بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم» عینیت بخشید.

اینجانب با تبریک ولادت مهر آفرین پیامبر رحمت و گرامیداشت هفته وحدت، این فرصت ارزشمند را مغتنم شمرده و بر تمامی پیشگامان اتحاد مسلمانان در سراسر گیتی درود می فرستم. بی شک تمسک به سیره الهی رسول اکرم (ص) و الهام از سلوک آن گنجینه بی زوال حکمت و هدایت، بیش از پیش در دنیای پر ستم امروز ضرورت یافته و جامعه بزرگ اسلام جز با بهره عملی از راه و روش پیامبر بزرگ الهی ره به سعادت نخواهد برد.