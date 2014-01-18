محور زنجان به طارم گرفتار کولاک و مه است

علیرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا محور زنجان به دندی (گردنه قلی کندی) هم مه خفیف حاکم است که باید رانندگان با اعتیاط رانندگی کنند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون در محورهای مواصلاتی استان مشکل خاصی به وجود نیامده است.

کارشناس راه های استان زنجان، گفت: با توجه به بارش خفیف برف در مناطق جنوبی کولاک مقطعی حاکم است که لازم است رانندگان در رانندگی دقت کنند.

کرمی به وضعیت راه های ارتباطی روستایی استان اشاره کرد و گفت: تنها راه ارتباطی سه روستای زنجان مسدود است که با تلاش راهداران تا یک ساعت دیگر این راهها بازگشایی خواهند شد.

وی افزود: تاکنون خوشبختانه با توجه به مه آلوده و لغزنده بودن جاده ها مشکل خاصی به وجود نیامده است.

کارشناس راههای استان زنجان یادآورشد: با توجه به گزارش هواشناسی زنجان در 24 ساعت آینده وزش باد و کولاک وجود دارد که رانندگان باید احتیاط لازم در جاده های اصلی به خصوص گردنه ها را لحاظ کنند.

کرمی تصریح کرد: به علت عدم دید کافی بهتر است رانندگان برای حفظ جان خود و دیگران با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به خاطر لغزندگی سطح جاده ها به نکات ایمنی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه جدی تری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

کارشناس راههای استان زنجان تصریح کرد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان مطلع شوند.