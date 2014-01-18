بنیاد خیریه نوآوران سلامت در شرق کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی کشور ظهر شنبه در این مراسم با بیان اینکه راه اندازی بنیاد نوآوران یک حرکت جمعی از سوی پزشکان و خیرین است افزود: این بنیاد به هیچ نهاد و حزب و گروهی وابسته نیست و دولت هیچ نقشی در این حرکت خیرخواهانه پزشکان ندارد.

وی گفت: اگر ما درحوزه بهداشت و درمان درست عمل می کردیم نیاز به فعالیت نورآوران در هیچ کدام از مناطق ایران نبود و باید این خیرین برای ارائه خدمات به افغانستان و عراق می رفتند و این خود جای تاسف دارد که هنوز مناطق محرومی در کشور وجود دارند که برای ارتقاء سطح بهداشت خود نیازمند مساعدت خیرین هستند.

وی اظهار امیدواری کرد تا پزشکان در تخصص های دیگر نیز در این عرصه وارد شده و ادامه دهنده این مسیر باشند.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش علوم پزشکی کشور در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان در این شهرستان مشکلات زیادی داشت و راه اندازی و تکمیل دانشگاه علوم پزشکی برای این شهر یک نعمت است تا مردم گناباد و اطراف این شهرستان بهره بیشتری از خدمات بهداشتی و درمانی ببرند و این امر موجب ارتقاء سطح کمی و کیفی بهداشت و درمان در این منطقه می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه دولت به تمامی تعهدات داده شده به مردم پایبند است افزود: دولت با کمک مردم و رهنمودهای مقام معظم رهبری در مسیر سعادت ملت تلاش خود را خواهد کرد.

وی افزود: دولت توانست تورم را مهار کند و این ببیشتر شبیه معجزه است امیدواریم تلاش شود تا مسئولان ارشد کشور و در راس آنها رهبری و بعد ریاست جمهوری گره های کار را در حوزه های مختلف گشوده و باعث تسهیل در روند فعالیت ها درحوزه های مختلف شوند.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال های آینده زمانی فرا برسد که معیشت و زندگی مردم با حفظ استقلال، آزادی و کرامت و عزت این مملکت روزهای پرفروغ تری داشته باشد.

وی با بیان اینکه خواسته پیامبر اکرم (ص) این بود که امت اسلامی فخر عالم باشد و امام راحل نیز به تاسی از پیامبر همین را خواستار بودند اظهارکرد: در این راستا همه باید مسئولین را امر به معروف کنند و در همه شرایط باید کمک دولت هم باشند.

وی با بیان اینکه فعالیت جهاد سازندگی برکات زیادی داشت افزود: جهاد سازندگی کمک به رشد و تربیت مدیران ارزشمند کرد و هیئت دولت اکثرا از جهاد سازندگی سابق هستند.

بنیاد نوآوران شامل استانهای خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و گلستان است که با حضور وزیر و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استقرار تجهیزات درمانی در روستای بیمرغ گناباد افتتاح شد. این گروه تخصصی شامل چشم پزشکان و دندان پزشکان هستند که برای ارائه خدمات به مناطق محروم داوطلب شده اند و وزیر بهداشت هم اولین عمل جراحی چشم را برای بیماران نیازمند در این منطقه انجام داد.

لازم به ذکر است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صبح شنبه وارد گناباد شد در گلزار شهدای گمنام و مرقد علامه بهلول گنابادی حاضر و به مقام شامخ شهدا و این عارف فرزانه ادای احترام کرد.

بازدید از بخش های مختلف پردیس دانشگاه و پروژه های عمرانی در حال احداث از جمله بیمارستان 200تختخوابی علامه بهلول، بیمارستان آیت الله مدنی بجستان، دانشکده پزشکی، خوابگاه دانشجویی و سالن ورزشی از برنامه های این سفر است.