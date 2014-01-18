شورایی ها بودجه 93 را از دست معاون شهردار نپذیرفتند/شهردار بودجه را به شورا تحویل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه پیش بینی شده برای شهرداری اصفهان که امروز شنبه قرار بود به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان برای بررسی نهایی تحویل شود به دلیل عدم حضور شهردار اصفهان با عدم موافقت اعضای شورای اسلامی شهر برای تحویل این بودجه مواجه و قرار شد شهردار اصفهان شخصاً بودجه را در روز دوشنبه هفته جاری تقدیم اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان کند.

عدنان زادهوش، عضو شورای اسلامی شهر که قبل از تحویل بودجه توسط رئیس شورای اسلامی شهر در قالب تذکری اظهار داشت: بر اساس ماده ی 51 آیین نامه داخلی شوراها شهردار مکلف است شخصاً قبل از 15 دی ماه بودجه را به شورای اسلامی شهر تحویل دهد و بر اساس این ماده حضور شهردار در جلسه الزامی است.

وی ادامه داد: از آنجایی که شهردار اصفهان کسالت دارند منتظر می مانیم تا روز دوشنبه بودجه را به شورا تحویل دهند.

رضا امینی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در پاسخ به تذکر زادهوش مبنی بر الزامی بودن حضور شهردار اظهار داشت: ابوالقاسم گلستان نژاد در مقام معاون شهردار است و نیابت تام دارد که البته نظر وی نیز با توجه به رأی مخالف اکثر اعضای شورا مورد قبول واقع نشد.

وی همچنین به حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در کمیسیون ها و جلسات بودجه ریزی شهرداری اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نظارت خوبی در مراحل مختلف بودجه ریزی شهرداری اصفهان داشته اند.

کاهش هزینه ها در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گیرد

سید کریم نصراصفهانی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه از تخصیص 80 درصد از بودجه پیش بینی شده برای شهرداری اصفهان به فعالیت های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: این بیانگر فعال بودن شهرداری اصفهان در سال آینده و توجه به اقتصاد و اشتغال شهروندان اصفهانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه کاهش هزینه ها باید در رأس فعالیت های شهرداری اصفهان قرار گیرد، اظهار داشت: با مدیریت خوب هزینه ها می توان فعالیت های عمرانی بزرگ را در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه به اتمام رساند که امیدواریم این اصل مورد توجه مسئولان شهرداری اصفهان قرار گیرد.