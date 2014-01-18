به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم منصور خمری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: بعد از دوران هشت سال دفاع مقدس در دوران سازندگی توانسته ایم تجهیزات و ابزار آمادگی رزمی را بومی سازی کنیم.

وی افزود: در این دوران ضعف ها و مشکلات را در جنگ هشت ساله شناسایی کردیم و توانسته ایم با شناسایی این مشکلات تجهیزات را به روز کرده و در صحنه های مانورها آزمایش کنیم و آمادگی هر نوع پاسخی را در ابعاد دریایی، زمینی و هوایی داریم.

خمری بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی کشورهای غیر مسلمان نیز انقلاب اسلامی را به عنوان الگو برای انقلاب های خود انتخاب کردند و به برکت انقلاب اسلامی انقلاب های بسیاری در سطح جهان به وجود آمد.

وی ادامه داد: اگر برخی از این انقلاب ها در کشورهای دیگر به پیروزی نرسیدند به دلیل عدم وجود رهبری و سکان دار برای هدایت این رهبری ها است .

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 30 عنوان داشت: باید به نحوی است در برابر تبلیغات نادرست دشمن در بعد فرهنگی خود را تقویت کنیم تا به هر نحوی تبلیغات دشمن را تضعیف کنیم و تا خلاء و شکاف های را ایجاد می شود را با روحیه انقلابی تحت رهبری مقام معظم رهبری ادامه دهیم.

وی با اشاره به دهه فجر امسال اظهار داشت: با نزدیک شدن به 35 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در راستای تکریم این پیروزی و زنده نگه داشتند اندیشه های سیاسی و مسیر عملی مقام معظم رهبری برنامه های بسیاری را برای دهه فجر امسال برنامه ریزی کرده ایم.

خمری افزود: این برنامه ها با همکاری نیروی انتظامی ، سپاه، مرزبانی و ارتش در استان برگزار می شود .

وی اضافه کرد: از جمله این برنامه ها اجرای مراسم استقبال نمادین از ورود امام در فرودگاه گرگان، ادای احترام به مقام شهداء، برگزاری رژه موتور سواران با همکاری سپاه، مرزبانی ، نیروی انتظامی و لشگر 30 از فرودگاه تا امام زاده عبدالله گرگان(ع)، دیدار با خانواده های شهداء، عیادت از بیماران، بازدید دانش آموزان از پادگان و تجلیل از نخبگان، برگزاری محفل انس با قرآن و برگزاری اجرای صبگاه مشترک بود.

ارشد نظامی آجا دراستان های گلستان و مازندران با اشاره به دیگر برنامه ها اذعان داشت: غبارروبی گلزار شهداء، اجرای پیاده روی همگانی، شرکت کارکنان در نماز جمعه، برگزاری مسابقات تیر اندازی برای بانوان، اعزام سخنران به مدارس و دانشگاه ها، برگزاری مسابقات برای فرماندهان و مدیران کل، تجلیل از بانوان و شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از دیگر برنامه های این دهه است.