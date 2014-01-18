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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

سرتیپ دوم خمری:

پاسخ ما به هرنوع تهدید دشمن محکم خواهم بود/ تشریح برنامه‌های دهه فجر نیرو های مسلح گلستان

پاسخ ما به هرنوع تهدید دشمن محکم خواهم بود/ تشریح برنامه‌های دهه فجر نیرو های مسلح گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران گفت: با توانمندی که در حوزه نظامی در کشور به دست آورده ایم آمادگی پاسخ به هرگونه تهدیدی از سوی دشمن را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم منصور خمری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: بعد از دوران هشت سال دفاع مقدس در دوران سازندگی توانسته ایم تجهیزات و ابزار آمادگی رزمی را بومی سازی کنیم.

وی افزود: در این دوران ضعف ها و مشکلات را در جنگ هشت ساله شناسایی کردیم و توانسته ایم با شناسایی این مشکلات  تجهیزات را به روز کرده و در صحنه های مانورها آزمایش کنیم و آمادگی هر نوع پاسخی را در ابعاد دریایی، زمینی و هوایی داریم.

خمری بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی کشورهای غیر مسلمان نیز انقلاب اسلامی را به عنوان الگو برای انقلاب های خود انتخاب کردند و به برکت انقلاب  اسلامی انقلاب های بسیاری در سطح جهان به وجود آمد.

وی  ادامه داد: اگر برخی از این انقلاب ها در کشورهای دیگر به پیروزی نرسیدند به دلیل عدم وجود رهبری و سکان دار برای هدایت این رهبری ها است .

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 30 عنوان داشت: باید به نحوی است در برابر تبلیغات نادرست دشمن در بعد فرهنگی خود را تقویت کنیم تا به هر نحوی تبلیغات دشمن را تضعیف کنیم و تا خلاء و شکاف های را ایجاد می شود را با روحیه انقلابی تحت رهبری مقام معظم رهبری ادامه دهیم.

وی با اشاره به دهه فجر امسال اظهار داشت: با نزدیک شدن به  35 سالگرد پیروزی انقلاب  اسلامی  در راستای تکریم این پیروزی و زنده نگه داشتند اندیشه های سیاسی و مسیر عملی مقام معظم رهبری برنامه های بسیاری را برای دهه فجر امسال برنامه ریزی کرده ایم.

خمری  افزود: این برنامه ها با همکاری نیروی انتظامی ، سپاه، مرزبانی و ارتش در استان برگزار می شود .

وی اضافه کرد: از جمله این برنامه ها اجرای مراسم استقبال نمادین از ورود امام در فرودگاه گرگان، ادای احترام به مقام شهداء، برگزاری رژه موتور سواران با همکاری سپاه، مرزبانی ، نیروی انتظامی  و لشگر 30 از فرودگاه تا امام زاده عبدالله گرگان(ع)، دیدار با خانواده های شهداء، عیادت از بیماران، بازدید دانش آموزان از پادگان و تجلیل از نخبگان، برگزاری محفل انس با قرآن و برگزاری اجرای صبگاه مشترک بود.

ارشد نظامی آجا دراستان های گلستان و مازندران با اشاره به دیگر برنامه ها اذعان داشت: غبارروبی گلزار شهداء، اجرای پیاده روی همگانی، شرکت کارکنان در نماز جمعه، برگزاری مسابقات تیر اندازی برای بانوان، اعزام سخنران به مدارس و دانشگاه ها، برگزاری مسابقات برای فرماندهان و مدیران کل، تجلیل از بانوان  و شرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن  از دیگر برنامه های این دهه است.

کد مطلب 2216739

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