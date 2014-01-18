پایان نصب دستگاه کمک ناوبری ILS در فرودگاه تبریز/ اوایل بهمن دستگاه راه اندازی می شود

علی رستمی شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نصب فیزیکی دستگاه ILS با توجه به پیش بینی های انجام شده بنا بود روز 28 دی ماه به اتمام برسد اما در حال حاضر یک روز هم از برنامه خود جلو تر بوده و شب گذشته نصب دستگاه به پایان رسید.

وی با بیان اینکه نصب دستگاه ILS در راستای اجرای طرح 10 روزه برای گسترش نقطه دید به چهار هزار متر اجرایی شد، اظهار داشت: در مرحله دوم پس از نصب نامه ای به کارشناسان کارخانه تولید کننده این دستگاه ارسال شده و طبق برنامه تعدادی کارشناس با مشارکت شرکت خارجی روز دوشنبه به تبریز آمده و مراحل بررسی و معاینه فنی را انجام خواهند داد که این مرحله هم تا سه دو روز به طول می انجامد.

رستمی همچنین در ادامه اضافه کرد: پس از بررسی های کارشناسانه از دستگاه شرکت فلای چک سازمان هواپیمایی کشور هم بر این طرح نظارت و بررسی خواهند داشت که با احتساب تمام این مراحل پیش بینی می شود این طرح در اوایل بهمن ماه عملیاتی شود.

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط نامساعد هوا و کاهش دید که لغو و یا تاخیر طولانی مدت پروازها به تبریز و بالعکس را به همراه داشت، گفت: خوشبختانه با تصمیم مدیران و با نصب و راه‌اندازی دستگاه ILS/DME برای باند دوم فرودگاه از ابطال پروازهای داخلی و خارجی این فرودگاه به شکل قابل ملاحظه‌ ای جلوگیری به‌عمل می آید.