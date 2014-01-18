  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۳

پیگیری مهر/

پایان نصب دستگاه کمک ناوبری ILS در فرودگاه تبریز/ اوایل بهمن دستگاه راه اندازی می شود

پایان نصب دستگاه کمک ناوبری ILS در فرودگاه تبریز/ اوایل بهمن دستگاه راه اندازی می شود

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی از پایان عملیات نصب فیزیکی دستگاه ILS در فرودگاه شهید مدنی تبریز خبر داد.

علی رستمی شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: نصب فیزیکی دستگاه ILS  با توجه به پیش بینی های انجام شده بنا بود روز 28 دی ماه به اتمام برسد اما در حال حاضر یک روز هم از برنامه خود جلو تر بوده و شب گذشته نصب دستگاه به پایان رسید.

وی با بیان اینکه نصب دستگاه ILS  در راستای اجرای طرح 10 روزه برای گسترش نقطه دید به چهار هزار متر اجرایی شد، اظهار داشت: در مرحله دوم پس از نصب نامه ای به کارشناسان کارخانه تولید کننده این دستگاه ارسال شده و طبق برنامه تعدادی کارشناس با مشارکت شرکت خارجی روز دوشنبه به تبریز آمده و مراحل بررسی و معاینه فنی را انجام خواهند داد که این مرحله هم تا سه دو روز به طول می انجامد.

رستمی همچنین در ادامه اضافه کرد: پس از بررسی های کارشناسانه از دستگاه شرکت فلای چک سازمان هواپیمایی کشور هم بر این طرح نظارت و بررسی خواهند داشت که با احتساب تمام این مراحل پیش بینی می شود این طرح در اوایل بهمن ماه عملیاتی شود.

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی با اشاره به شرایط نامساعد هوا و کاهش دید که لغو و یا تاخیر طولانی مدت پروازها به تبریز و بالعکس را به همراه داشت، گفت: خوشبختانه با تصمیم مدیران و با نصب و راه‌اندازی دستگاه ILS/DME برای باند دوم فرودگاه از ابطال پروازهای داخلی و خارجی این فرودگاه به شکل قابل ملاحظه‌ ای جلوگیری به‌عمل می آید.

 

کد مطلب 2216747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها