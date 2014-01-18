  1. استانها
باند سارقین داخل خودرو در دشتی متلاشی شد

بوشهر-خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتی گفت: یک باند چهار نفره سارقین داخل خودرو در شهرستان دشتی دستگیر و متلاشی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رهام رضایی ظهر شنبهدر جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام شهروندان مبنی بر به سرقت رفتن وسائل ولوازم خودرو آنان، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتی افزود: با اقدمات اطلاعاتی و همه جانبه و فعال کردن گشت‌های آگاهی، کلانتری و یگان امداد با تجزیه و تحلیل هوشمندان سارقین شناسایی و دستگیر شدند.

رضایی با اشاره به اینکه پس از شناسایی افراد آنان را دستگیر کردند خاطرنشان کرد: سارقین با تشکیل باندی شبانه اقدام به شکستن شیشه خودرو به تعداد 11فقره کرده وسایل داخل خودرو را سرقت کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دشتی تصریح کرد: سارقین لوازم داخل خودرو اعم از گوشی موبایل و وجه نقد و کارت‌های عابر بانک را به سرقت می بردند.

رضایی با بیان اینکه سارقین پس از دستگیری و تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شده است، از شهروندان خواست پلیس را در افزایش امنیت و کاهش جرائم یاری رسانند.

