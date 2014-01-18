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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

حجت الاسلام موسوی:

توسعه ورزش گرمی مورد بی مهری واقع شده است

توسعه ورزش گرمی مورد بی مهری واقع شده است

گرمی – خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه ورزش این شهرستان مورد بی مهری قرار گرفته و وضعیت مطلوبی ندارد.

حجت الاسلام میر قسمت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: غفلت عمده در تخصیص امکانات و جایگاه ورزش این منطقه در برنامه ریزی دستگاه ها مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه ورزش گرمی از کمبود قابل توجه در امکانات رنج می برد، ادامه داد: ضروری است با تخصیص عادلانه امکانات زمینه بهبود یکی از مهمترین شاخصه های اجتماعی در این شهرستان تامین شود.

موسوی معتقد است سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلان رفع محرومیت از ورزش گرمی مورد بررسی قرار گیرد.

وی از دستگاه های متولی خواستار بازنگری در برنامه ریزی ها و تخصیص امکانات شد و افزود: در حال حاضر امکانات ورزشی این منطقه با جمعیت ساکن تناسب ندارد.

کد مطلب 2216752

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