فولادگر:استقبال از راهکارهای رومانی در کاهش اثر صنایع بر محیط زیست/ هونودوا: مردم جهان از رفع تحریم علیه ایران خوشحال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فولادگر در دیدار با عضو مجمع پارلمانی ناتو و نماینده استان هونودوا در مجلس سنای رومانی که در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: من یک بار در سال 1990 و یک بار در سال 2012 به رومانی سفر کردم و در فاصله این 20 سال شاهد رشد و پیشرفت رومانی در جنبه های مختلف بودم.

وی با ابراز خرسندی از حضور هیأت رومانی در اصفهان در هفته وحدت و با تبریک سال جدید میلادی، بیان داشت: رومانی از اولین کشورهای اروپایی است که سفارت ایران در آن دایر شده و ایران و رومانی رابطه ای صد ساله با یکدیگر دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام این که ظرفیت های بسیار زیادی برای توسعه روابط ایران و رومانی وجود دارد، افزود: خواسته ما این است که دولت رومانی تحت تأثیر تحریم ها نباشد و به طور مستقل روابط اقتصادی خود با ایران را گسترش دهد.

فولادگر ادامه داد: بر خلاف برخی تبلیغات منفی که علیه ایران صورت می گیرد، خوشبختانه شما فرهنگ مردم ایران را از نزدیک دیدید و ما انتظار داریم این واقعیت را به مردم کشور خود منتقل کنید.

وی با ابراز امیدواری از این که مذاکرات ژنو 2 به گسترش روابط اقتصادی ایران و اروپا بینجامد، گفت: با توجه به سابقه دیرینه ای که رومانی در زمینه صنعت دارد و نیز با توجه به قدمت صنایع در اصفهان، زمینه انتقال تجربیات و تبادل اطلاعات بسیاری وجود دارد. به ویژه این که اصفهان در زمینه صنایع معدنی مانند فولاد قوی است و مردم ایران نیز خاطره خوبی از صنایع رومانی دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به این که دو کشور ایران و رومانی به تکنولوژی های جدیدی دست یافته اند باید روابط خود را بر مبنای این تکنولوژی ها گسترش دهند.

دبیرکمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر خصوصی سازی در ادامه گفت: بسیار علاقمندیم از تجربیات رومانی در خصوصی سازی به ویژه پس از دوران کمونیسم استفاده کنیم چرا که ایران برخی از صنایع و معادن خود را خصوصی سازی کرده و در مرحله انتقال است اما همچنان ظرفیت های معدنی بسیاری دارد که باید آن ها را به مردم منتقل کرده و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

وی همچنین تأکید کرد: از راهکارهایی که رومانی در زمینه کاهش اثرات تخریبی صنایع بر محیط زیست دارد بسیار استقبال می کنیم و این موضوع برای ما بسیار اهمیت دارد و در مجلس نیز پیگیر آن هستیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: دنیا تجربیات بسیار خوبی در این زمینه دارد و در ایران بیشتر معادن در دامنه کوه و یا دشت قرار دارند که باعث تخریب مراتع، بیابان و حتی محدوده های جنگلی می شود.

همه مردم جهان از رفع تحریم ها علیه ایران خوشحال می شوند

همچنین عضو مجمع پارلمانی ناتو و نماینده استان هونودوا مجلس سنای رومانی در این دیدار از مهمان نوازی فوق العاده ایرانیان در طول سفر چند روزه به اصفهان تشکر کرد و گفت: باید به ایران بابت دیپلماسی خوب جهانی که در پیش گرفته است، تبریک گفت و ما اطمینان داریم که به زودی نتیجه این دیپلماسی را خواهید دید.

هارلانبیه واکتسیو همچنین از شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای برنامه ریزی جامع این سفر قدردانی کرد و افزود: این گونه سفرها گام مؤثری در گسترش روابط خواهد بود.

وی ادامه داد: همه مردم جهان از رفع تحریم ها علیه ایران خوشحال می شوند چرا که من به واقع در این سفر دیدم که ایران چه محصولات و توانمندی ها و چه فرهنگ عظیمی برای انتقال به جهانیان دارد و ایران با رفع تحریم ها دستاوردهای زیادی برای ارایه به جهان خواهد داشت.

وی اضافه کرد: رشته من معدن است و خوشحالم که امروز در این دیدار با مرتبط ترین فرد یعنی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مذاکره داشتم.

دبیر کمیسیون ارتباطات اروپا در مجلس رومانی با اشاره به این که به مشکلات ایران در سطح بین الملل به خوبی واقف هستم، تصریح کرد: از آنجا که روابط خوب سیاسی بر پایه روابط خوب اقتصادی شکل می گیرد ما خواهان هر دو این روابط با ایران هستیم.

رومانی دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا و بازارهای جهانی باشد

نماینده رومانی در کمیسیون ناتو اظهار داشت: رومانی از نظر جغرافیایی نزدیک ترین کشور اروپایی به ایران است و نظر ما و وزارت خارجه این است که رومانی دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا و بازارهای جهانی باشد.

واکتسیو ایران را از گردانندگان اصلی منطقه خاورمیانه دانست و عنوان کرد: این سفر باعث شگفتی ما شد و ایران با این همه توانمندی باید در جایگاه خود قرار گیرد.

نماینده مجلس رومانی در ادامه به ظرفیت های وسیع ایران در زمینه معادن اشاره کرد و افزود: رومانی نیز سابقه ای طولانی به ویژه در زمینه معادن باز دارد و در گذشته نیز همکاری های خوبی با ایران داشته است. در حال حاضر نیز مجموعه های بسیاری در رومانی در زمینه طراحی و اجرای طرح های زیست محیطی فعالیت می کنند که می توانند تجربیات خود را به ایران انتقال دهند.

نمایشگاه آغازکننده مبادلات است

همچنین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: وظیفه حرفه ای نمایشگاه این است که تبادلات اقتصادی داخلی و خارجی را آغاز کند و شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان به عنوان عضو اتحادیه جهانی نمایشگاه ها در این راستا فعالیت های مهمی انجام می دهد.

رسول محققیان در دیدار با هیأت رومانیایی اظهار داشت: نگاه ما به صنعت نمایشگاه یک نگاه جهانی است و نه صرفاً ملی و منطقه ای. از این رو در کنار برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در استان، سالانه هیأت های بازدید متعددی را به نمایشگاه های معتبر جهان اعزام و پاویون های ایران را در چندین نمایشگاه جهانی برگزار می کنیم. همچنین در طول سال پذیرای هیأت های بازدیدکننده از کشورهای مختلف هستیم.

وی با اشاره به این که ارتباط نمایشگاه اصفهان با سفارت ایران در کشورهای مختلف و سفارت دیگر کشورها در ایران بسیار قوی است، بیان داشت: تلاش داریم بازار محصولات ایرانی در کشورهای مختلف را توسعه داده و تقویت کنیم.

همچنین عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این دیدار بر لزوم تعمیق روابط فرهنگی ایران-رومانی تأکید کرد و گفت: خوشبختانه زنان ایرانی پس از انقلاب در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و فنی پیشرفت های زیادی داشته اند و ما علاقمندیم شما به عنوان سفیران فرهنگی، این پیام را به هموطنان خود منتقل کنید.