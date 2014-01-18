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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۱

شماره جدید استعلام میزان جرایم و تخلفات رانندگی

شماره جدید استعلام میزان جرایم و تخلفات رانندگی

پلیس راهور شماره پیامک، 1101202020 را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات راهور ناجا، شماره پیامک 1101202020 را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

هموطنان می توانند با ارسال شماره پشت کارت خودرو از میزان خلافی خود مطلع شوند.

کد مطلب 2216755

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