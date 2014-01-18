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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

حجت الاسلام خاتمی:

پیشرفت استان زنجان مطلوب نیست/ لزوم ایجا رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی

پیشرفت استان زنجان مطلوب نیست/ لزوم ایجا رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی

زنجان -خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تاکید کرد: استان زنجان آن طور که شایسته آن بوده پیشرفت نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان بهمن استان زنجان، با تاکید براینکه زنجان قابلیت های خوب و مهمی را برای توسعه و پیشرفت دارد افزود:  هزار سال قبل زنجان پیشرفت های قابل توجهی داشته داشته ولی از آن زمان تاکنون نه تنها پیشرفتی نکرده‌ایم بلکه در مواقعی درجا زده شده است.

وی ادامه داد: استان زنجان آن طور که باید و شاید پیشرفتی نداشته است و با توجه به زمینه های فکری و تربیتی که دارد شایسته زنجانی ها نبوده و حق استان زنجان بیشتر از اینها است. پیشرفت استان، تلاش بیشتر مسئولین و مردم را می طلبد.

وی با تاکید  براینکه متاسفانه استان زنجان به رغم برخوردار بودن از قابلیت ها و پتانسیل ها نتوانسته پیشرفت خوبی را داشته باشد ادامه داد:  هر چند در  موضوع  عدم توسعه استان کسی را مقصر نمی‎دانیم و ریشه در زمینه فکری و شخصیتی زنجانی‎ها دارد ولی باید در جوانان تغییر جدی ایجاد کرد تا افق‏های بلندی را ببینند تا زنجان جایگاهی بالاتر از شرایط فعلی داشته باشد.

حجت الاسلام خاتمی با تأکید بر توجه به قابلیت ها و توانمندی های استان و تلاش برای به فعلیت رساندن آنها افزود: ما معتقدیم فرزندان این مرزوبوم می توانند دلسوزانه‎تر به موضوع نگاه کنند و این موضوع را همواره در عرصه های مختلف ثابت کردند.

وی ادامه داد: 800  نفر زنجانی مقیم تهران که  پست های مدیریتی دارند گرداوری کردیم تا به  استان باز گردند و جوانان این مرزوبوم آستین ها را بالا ببرند و با تغییر های جدی تدابیری بینیشند چراکه جامع بینی بسته جواب گوی جامعه نیست و زنجان باید بالاتر و بزرگتر از این ها باشد و با تلاش بیشتر کارهای بزرگتری صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان  افزود: با افتتاح این بیمارستان فرصتی ایجاد شده است که امیدواریم با همدلی بیشتر کارهای بزرگی در استان انجام شده و رقابت سالمی بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا بقیه نیز جرأت پیدا کرده و وارد میدان کار شوند.

حجت‎الاسلام علی خاتمی گفت: انسان در پروسه حیات خود از نظر جسمی با عوارضی مواجه می‌شود که نام درد را به آن گذاشته‎اند همان طور که انسان برای ارتقاءفکر خود تلاش می‎کند برای کاهش درد هم اقداماتی انجام می‎دهد که این موضوع در دستورالعمل‎های دینی نیز مورد توجه قرار گرفته است و برای تنظیم رفتار، سلامت جسمی در دین مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باید رقابت سالم بین مراکز دولتی و خصوصی ایجاد کنیم که این مراکز بیشتر از این ها توسعه پیدا کنند و این قدم اول است، باید قدم های بالاتری در توسعه زنجان و در حیطه ی درمان گذاشته شود.

کد مطلب 2216760

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