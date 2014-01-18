پیشرفت استان زنجان مطلوب نیست/ لزوم ایجا رقابتی سالم بین بخش دولتی و خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان بهمن استان زنجان، با تاکید براینکه زنجان قابلیت های خوب و مهمی را برای توسعه و پیشرفت دارد افزود: هزار سال قبل زنجان پیشرفت های قابل توجهی داشته داشته ولی از آن زمان تاکنون نه تنها پیشرفتی نکرده‌ایم بلکه در مواقعی درجا زده شده است.

وی ادامه داد: استان زنجان آن طور که باید و شاید پیشرفتی نداشته است و با توجه به زمینه های فکری و تربیتی که دارد شایسته زنجانی ها نبوده و حق استان زنجان بیشتر از اینها است. پیشرفت استان، تلاش بیشتر مسئولین و مردم را می طلبد.



وی با تاکید براینکه متاسفانه استان زنجان به رغم برخوردار بودن از قابلیت ها و پتانسیل ها نتوانسته پیشرفت خوبی را داشته باشد ادامه داد: هر چند در موضوع عدم توسعه استان کسی را مقصر نمی‎دانیم و ریشه در زمینه فکری و شخصیتی زنجانی‎ها دارد ولی باید در جوانان تغییر جدی ایجاد کرد تا افق‏های بلندی را ببینند تا زنجان جایگاهی بالاتر از شرایط فعلی داشته باشد.



حجت الاسلام خاتمی با تأکید بر توجه به قابلیت ها و توانمندی های استان و تلاش برای به فعلیت رساندن آنها افزود: ما معتقدیم فرزندان این مرزوبوم می توانند دلسوزانه‎تر به موضوع نگاه کنند و این موضوع را همواره در عرصه های مختلف ثابت کردند.

وی ادامه داد: 800 نفر زنجانی مقیم تهران که پست های مدیریتی دارند گرداوری کردیم تا به استان باز گردند و جوانان این مرزوبوم آستین ها را بالا ببرند و با تغییر های جدی تدابیری بینیشند چراکه جامع بینی بسته جواب گوی جامعه نیست و زنجان باید بالاتر و بزرگتر از این ها باشد و با تلاش بیشتر کارهای بزرگتری صورت بگیرد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: با افتتاح این بیمارستان فرصتی ایجاد شده است که امیدواریم با همدلی بیشتر کارهای بزرگی در استان انجام شده و رقابت سالمی بین بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود تا بقیه نیز جرأت پیدا کرده و وارد میدان کار شوند.



حجت‎الاسلام علی خاتمی گفت: انسان در پروسه حیات خود از نظر جسمی با عوارضی مواجه می‌شود که نام درد را به آن گذاشته‎اند همان طور که انسان برای ارتقاءفکر خود تلاش می‎کند برای کاهش درد هم اقداماتی انجام می‎دهد که این موضوع در دستورالعمل‎های دینی نیز مورد توجه قرار گرفته است و برای تنظیم رفتار، سلامت جسمی در دین مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باید رقابت سالم بین مراکز دولتی و خصوصی ایجاد کنیم که این مراکز بیشتر از این ها توسعه پیدا کنند و این قدم اول است، باید قدم های بالاتری در توسعه زنجان و در حیطه ی درمان گذاشته شود.