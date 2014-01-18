هوای تهران در شرایط ناسالم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی ضمن اعلام این خبر افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 8 امروز شنبه 28 دی ماه دریافت شده است، شاخص کیفیت هوا 160 و آلاینده اصلی ذرات معلق (PM2.5) است.

وی در ادامه گفت: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم می‌باشد و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.