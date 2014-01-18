کشوربا کمبود پرستار مواجه است/ لزوم توسعه گردشگری درمان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی ظهر شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان بهمن استان زنجان افزود: در کشور کمبود پرستار وجود دارد به نحوی که می‌توان مشکل جدی درمان کشور را این امر عنوان کرد که برای رفع این معضل در این استان پیشنهاد می‌شود در بیمارستان بهمن به آموزش پرستاران نیز پرداخته شود.



وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بحث گردشگری سلامت رشد خوبی پیدا کرده است، فرایند فراروی بهداشت و درمان کشور را فرایند مناسب برای توسعه این بخش عنوان کرد و افزود: در زمینه گردشگری سلامت نیز باید سرمایه‎گذاری شود .



رضوی ادامه داد: در حال حاضر علی‌رغم پتانسیل‌های فراوانی که در ایران در رابطه با توریسم درمانی وجود دارد ترکیه وارد عمل شده و نتایج درخوری را نیز به دست آورده است به‌طوریکه از 35 میلیون گردشگر 250 هزار نفر به دلیل درمان به آن کشور مراجعه می‎کنند که برطبق هدف‎گذاری‎های انجام شده آنان در سال 2020 این میزان را به 50 میلیون نفر افزایش خواهند داد.



مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: بیشتر بیماران تحت درمان در ترکیه، عراقی هستند که براساس نظرسنجی از این بیماران، آنها ترجیح می‎دهند به دلیل برخی مسائل مانند مذهب در ایران به مداوای خود بپردازند و این بیمارستان کمکی برای جذب گردشگر خارجی خواهد بود حتی گاهی می‎توان بیماران را به دلیل هزینه پایین‎تر از تهران به زنجان آورد.



وی ادامه داد: اداره بیمارستان یکی از سخت‌ترین مشاغل است و از سوی دیگر در کشور فعالیت بخش خصوصی و دولتی تعریف درستی ندارند به همین دلیل در برخی از استان‌ها بخش خصوصی در این رابطه با مشکل مواجه است که قطعا در این‌گونه موارد قربانی اصلی بخش خصوصی است.



مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لزوم توجه به توسعه بیمارستنانها و مراکز بهداشتی بخش خصوصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بیمارستانهای خصوصی نه به عنوان یک رقیب بلکه باید مکمل فعالیت های دانشگاههای علوم پزشکی باشند و در مسیر ارائه خدمات مطلوب حرکت کنند.



رضوی ادامه داد: بیمارستانهای خصوصی نباید وابسته به فرد و یا شخص خاصی باشد و باید با توجه به پیشبرد اهداف ترسیم شده ارتقای شاخص های درمانی گام بردارند.



وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود در استان زنجان برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی بخش دولتی و خصوصی یکدیگر را مکمل هم ببینند و با برگزاری جلسات متعدد مشکلات را حل کنند تا خشت اول بخش خصوصی و دولتی و دانشگاهی خوب گذاشته شود تا انرِژی صرف شده به هدر نرود.



رضوی افزود: مسئولان استان این نگرانی را دارند که با حضور بخش خصوصی چه اتفاقی برای بخش دولتی می‌افتد که نباید نگران این موضوع بود همچنین به مسئوان این بیمارستان خصوصی اعلام می‌کنیم وسعت کار آنان از هم اکنون آغاز شده است و خود را باید آماده کنند.

مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از اهداف عمده زیر بنایی گروه پزشکی کوروش در بخش بهداشت و درمان استان زنجان است. از آنجایی که در سطح مرکز استان و شهرستان های تابعه هیچ گونه بیمارستان خصوصی راه اندازی نشده است و متاسفانه مرکز استان جزو معدود مراکزی در کشور است که فاقد چنین بخشی است.

رضوی افزود: جلسه های متعددی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته شود که اگر بتوانیم رابطه ها را حقوقی کنیم،سالیان سال با تخصص ادامه کار را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با خدمات مناسب پزشکان و ارتباط مالی مناسب پزشکان با بیماران و سرویس دهی خوب، می توانیم زنجان را به عنوان یک استان توریستی درمانی برسانیم.