به گزارش خبرنگار مهر، 17 ربیعالاول یکی از بهترین روزهای خداست. روز زاده شدن مولود زیبایی که بشریت را در پیشگاه عرشیان روسفید کرد. «محمد(ص)» آمد و جهان از حضورش حیران شد. فرشتگان آسمان مبهوت زلالی چشمه روحش شدند و اولیای خدا در روی زمین حضورش را با هزار جلوه مژده دادند.
مردان بزرگ و نیکان روزگار عاشقان درگاه حقاند اما 17 ربیعالاول زادروز مردی است که خدا او را عاشق است. مردی از تبار ابراهیم با تبری بر دوش. تبری برای شکستن بتهای نفس آدمی. مردی که وقتی در خلقیاتش دقیق شوی تازه مفهوم «فتبارک الله احسن الخالقین» را درک خواهی کرد.
جلوههای زیبایی سیره رسول خدا در زندگی میان مردم کم نیستند اما برخی از بقیه مشعشعترند.
پیامبر مدارا
حجتالاسلام حسن غفاریفر، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که مهمترین ویژگیهای رفتاری پیامبر(ص) در برخورد با مردم چه بود اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) را میتوان از یک نظر پیامبر مدارا نامید. ایشان در چند سطح در روابط اجتماعی خود با دیگران مدارا داشت. یک سطح مربوط به روابط با کسانی که بیرون از دایره دین بودند مربوط میشود. از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی پیروان دیگر ادیان نیز در کنار مسلمانان زندگی میکردند.
وی گفت: البته مدارا کردن پیامبر(ص) با مثلاً مشرکان به معنی قبول کردن بتهای آنها نبود. بلکه پیامبر تا آنجا که لازم بود همه را به دین اسلام دعوت میکرد و با کسانی که این دعوت را نمیپذیرفتند بر اساس رحم و مروت اسلامی سخن میگفت و حقوق شخصی آنها را ادا میکرد. با این حال سر اصول خود به هیچ وجه پایین نمیآمد و همه جا منادی توحید بود.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: موضوع دیگر روابط پیامبر(ص) با اهل کتاب بود. ایشان در این نوع روابط تاکید خود را همواره بر مسایل وحدت آفرین و نقاط مشترک میگذاشت و از رفتاری که موجب چند دسته شدن جامعه شود، خودداری میکرد.
حجت الاسلام غفاریفر اظهار کرد: در زمینه برخورد پیامبر(ص) با کسانی که در دایره دین اسلام بودند، ایشان طبق قاعده استدارج برخورد میکرد. یعنی برخورد پیامبر(ص) با اشتباهات و ناهنجاریها تدریجی بود. برخوردهای تند و زننده در قبال اشتباهات از ایشان دیده نمیشد. برخوردها منطقی و بر اساس رفتار و سطح دینداری و درک افراد بود.
گذشتهای بزرگ و تاریخی
وی در پاسخ به این سئوال که این مدارا تا کجا ادامه داشت اظهار کرد ما باید بدانیم پیامبر(ص) هیچ گاه اصول دین و ارزشهای حکومت اسلامی را نادیده نگرفت. ایشان همواره و در هر شرایطی به اصول پایبند بود و طبق آن برخورد میکرد. در مسائل فردی و شخصی و آنچه مربوط به شخص خودش بود، نرم و ملایم و با گذشت بود. گذشتهای بزرگ و تاریخیاش یکی از علل پیشرفتش بود؛ اما در مسائل اصولی و عمومی، آنجا که حریم قانون بود، سختی و صلابت نشان میداد و دیگر جای گذشت نمیدانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: پس از فتح مکه و پیروزی بر قریش تمام بدیهایی که قریش در طول 20 سال نسبت به خود او مرتکب شده بودند را نادیده گرفت و همه را یکجا بخشید و حتی توبه قاتل عموی محبوبش حمزه را پذیرفت. اما در همان فتح مکه، زنی از بنی مخزوم مرتکب سرقت شده بود و جرمش محرز شد. پیامبر(ص) حکم او را بدون کاستی اجرا کرد با اینکه به دلیل جایگاه اجتماعی آن زن و تعصبات قبیلهای این کار برای ایشان گران تمام میشد.
پیامبر(ص) اهل غفلت نبود
وی اضافه کرد: امروز مسئولان ما در حوزههای مختلف باید بدانند که پیامبر(ص) اهل مدارا بود اما اهل غفلت نبود. اینکه ما ارزشها و احکام دینی را سبک بشماریم و بعد از سیره ایشان صحبت کنیم، ظلم به تاریخ و دین است.
پیامبر(ص) با مسلمان جاهلی که نفس ضعیفی داشت، بر اساس تکلیف مدارا میکرد اما خود هیچگاه نسبت به محکمات دین و احکام الهی سستی نشان نداد و درصدد ترویج فرهنگ سهلانگاری به اصول دینی برنیامد. مردم در دینداری و ظرفیت عقلی متفاوتاند از این رو باید برخوردها بر این اساس باشد اما نکته اینجاست که سبک شمردن احکام دین اصل نیست بلکه رحمت اصل است و میان این 2 تفاوت بسیار است.
غفاریفر در پاسخ به این سئوال که این خصوصیات پیامبر(ص) در پذیرش دین اسلام از سوی مردم چه تأثیری گذاشت؟ اظهار کرد: یكي از روشهای بسيار مهم و مؤثر كه در دعوت و جذب مردم میتواند نقش اساسي ايفا کند، مردمداری است. مردمداری یعنی با مردم بودن، برای مردم بودن، در خدمت دیگران بودن و شریک درد و رنج و راحت و غم دیگران بودن و در یک کلمه خود را خدمتگزار و غمخوار دیگران دیدن و دانستن.
زيستن در كنار مردم و زندگي ساده و برخورد و رفتار بدون تشريفات زائد از اصول مردم داری به شمار میرود. همین ویژگی پیامبر(ص) به تصریح قرآن مردم را گرد ایشان جمع و عامل گسترش اسلام شد.
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