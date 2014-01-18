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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

رفیعی خبر داد:

بارش برف بار دیگر شهرستان چادگان را سفیدپوش کرد

بارش برف بار دیگر شهرستان چادگان را سفیدپوش کرد

چادگان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان گفت: بارش برف که از شب گذشته آغاز شده و همچنان نیز به طور پیوسته ادامه دارد باعث خوشحالی مردم شهرستان چادگان شد.

مهدی رفیعی در گفتگو با مهر با اشاره به بارش های شب گذشته تاکنون در چادگان و اقداماتی که راهداری این شهرستان برای خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان انجام داده است، اظهار داشت: 5 دستگاه خودروی حمل شن و نمک در حال نمک پاشی معابر و راه های مواصلاتی هستند.

وی افزود: تاکنون بیش از 150 تن نمک و شن برای بازگشایی راه ها استفاده شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان بیشترین ارتفاع برف را در روستاهای پرمه ها ، هرمانک ها و دولت آبادها عنوان کرد.

وی از مسافرانی که قصد عزیمت به شهرستان چادگان را دارند خواستار تجهیز وسایل نقلیه خود به امکانات زمستانی شد.
 

کد مطلب 2216769

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