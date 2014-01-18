وضعیت گازرسانی به روستاهای کرمانشاه پایین تر از میانگین کشوری است

سیدحمید فانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در روزهای اخیر که برودت هوا و سردی در استان چشمگیر شده، مصرف گاز نیز روند افزایشی بسیار زیادی داشته است.

فانی با اشاره به اینکه هدف اصلی این شرکت جلب اعتماد و رضایتمندی شهروندان از خدمات مناسب و استاندارد است،‌اظهار داشت: در ایام و روزهای بسیار سرد سال نیروهای این شرکت با تلاش بی وقفه و کنترل مصرف گاز و نیز بازرسی از برخی ادارات و سازمانهای دولتی از اسراف و یا سواستفاده از گاز جلوگیری می کنند که این کار تنها بخاطر تامین گاز به صورت یکسان برای هم استانی ها به ویژه بخش خانگی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه بیش از 96درصد از جمعیت شهری کرمانشاه از نعمت گاز برخوردارند،‌ بیان داشت:‌ در حال حاضر بیش از 23 شهر در استان کرمانشاه از نعمت گاز برخوردارند و همچنین در بخش روستایی از مجموع روستاهای استان کرمانشاه، 252 روستا دارای گاز هستند که این نشان می دهد که 30 درصد از جمعیت روستایی استان کرمانشاه دارای نعمت گاز طبیعی هستند.

وی با اشاره به اینکه روند گاز رسانی به روستاهای استان کرمانشاه در آینده ای نزدیک، سرعت بیشتری خواهد گرفت،‌گفت:‌ استان کرمانشاه از حیث دارا بودن خطوط گاز و تعداد مشترکان جزو استانهای برتر کشور است و آن دست از شهرهای استان که تاکنون نتوانسته اند از این نعمت الهی استفاده کنند، با همکاری و برنامه ریزی های انجام گرفته توسط کارشناسان و پرسنل این شرکت در آینده نزدیک صاحب گاز می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی و اعتبارات اختصاص یافته تا پایان سال 93 باید 200 روستای استان به خطوط گاز متصل باشند، اظهار داشت: براساس آمار دریافتی وضعیت گازرسانی در روستاهای استان کرمانشاه از میانگین کشوری پایین تر است.

وي تاكيد کرد: از نظر گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه، وضعیت شهرستان کنگاور بهتر از دیگر نقاط است و دلیل آن هم نزدیکی به خط انتقال گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد از روستاهای شهرستان کنگاور از نعمت گاز برخور دارند، گفت: براساس آخرین آمار از مجموع 87 روستای کنگاور، 38 روستای آن دارای گاز هستند.



فانی افزود: در استان کرمانشاه بیش از 65 جایگاه "سی ان جی" داریم که این شرکت کار تامین گاز مصرفی این جایگاهها را تامین می کند و از این حیث رتبه قابل قبولی در استان داریم.



مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه در گذشته های نه چندان دور بسیاری از رانندگان برای استفاده از جایگاههای سی ان جی باید ساعتها در صف انتظار می ماندند، گفت: در حال حاضر عملیات گازرسانی به 13 جایگاه در استان در حال انجام است که بی شک در صورت بهره برداری از این جایگاه دیگر شاهد صفوف طویل اتومبیل ها برای استفاده از گاز "سی ان جی" در استان نخواهیم بود.



در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، یک میلیارد و 20 میلیون تومان اعتبار برای گازرسانی به 17 روستای دیگر شهرستان کنگاور به تصویب رسید که تاکنون کار گازرسانی به چهار روستای آن به اتمام رسیده است.

