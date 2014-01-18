بررسی طرح انتقال پایتخت و جرم سیاسی در مجلس/ حضور 5 وزیر کابینه در جلسات کمیسیون های تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در روزهای دوشنبه 28 دی تا چهارشنبه 2 بهمن منتشر شد.



کمیسیون آموزش و تحقیقات:



کارگروه های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها، آموزشهای مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی در روز دوشنبه، جلسه هیات رئیسه و روسای محترم کارگروهها در روز دوشنبه، دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات: سیدباقر حسینی نهم، سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)، مقداد نجف نژاد نهم، مازندران (بابلسر / فریدون کنار)،حسین آذین نهم، کرمان (رفسنجان) و حسین فتاحی نهم، کرمان (شهر بابک) همچنین دعوت از وزارت آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به سؤالات :

ابراهیم آقامحمدی نهم، لرستان (خرم‌آباد)، محمدجواد نظری مهر نهم، گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی)و شهباز حسنپور بیگلری نهم، کرمان (بردسیر / سیرجان)؛ بررسی طرح انتقال پایتخت در روز سه شنبه در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.



کمیسیون اجتماعی:



بررسی طرح خدمات رسانی به ایثارگران در جلسه روز سه شنبه



کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس:



جلسه کارگروه قضایی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله در جلسه روز دوشنبه و نشست با وزیر محترم جهاد کشاورزی پیرامون پرونده شماره 6817م کمیسیون و سایر مسائل مطروحه، جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون بررسی خواهد شد.



کمیسیون اقتصادی:



دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤالات: تعدادی از نمایندگان محترم با نمایندگی ▪ محسن بیگلری نهم، کردستان (بانه / سقز)، امیر خجسته نهم، همدان (همدان)، سیدمسعود میرکاظمی نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)؛ انتخاب دو نفر از اعضا محترم کمیسیون جهت عضویت در ترکیب هیات عالی نظارت بر اساس بند (ژ) ماده 53 قانون نظام صنفی کشور؛ بررسی مسائل و مشکلات پولی و ارزی کشور با حضور مسئولین محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه روز سه شنبه و جلسه هیات رئیسه کمیسیون در جلسه روز چهارشنبه انجام خواهد شد.



کمیسیون انرژی:



بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور در جلسه روز دوشنبه و دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سؤالات: سیدمحمد بیاتیان نهم، کردستان (بیجار)، سیدحسین نقوی حسینی نهم، تهران (ورامین)، امید کریمیان نهم، کردستان (سروآباد / مریوان) و زهره طبیب زاده نوری نهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)؛ بررسی لایحه اساسنامه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی و ادامه بررسی پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون انجام خواهد شد.



کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:



بررسی آخرین اخبار و تحولات با حضور مسئولین محترم ذی ربط، بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی ایران، بررسی طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه، استماع گزارش فرمانده محترم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی، بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)، بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)، ادامه بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی ایران و استماع گزارش مسئولین کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران درخصوص وضعیت غذا و داروی کشور در جلسه سه شنبه این کمیسیون انجام می شود.



کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:



اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی - مبحث اعتبارنامه ها، بررسی طرح اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی مواد (152)، (154)، (184) (186) و (187)، بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح قانونی)، بررسی طرح اصلاح ماده (57) قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی طرح الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون انجام خواهد شد.



کمیسیون تلفیق:



در جلسات روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را در دستور کار خود دارد.



کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:



بررسی اخبار و اطلاعات و دعوت از وزیر محترم اطلاعات در جلسه روز دوشنبه و دعوت از وزیر محترم کشور جهت شرکت در جلسه تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری اردبیل، دعوت از وزیر محترم کشور جهت پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون انجام خواهد شد.



کمیسیون صنایع و معادن:



بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استماع گزارش رئیس محترم هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال درخصوص عملکرد و برنامه های انجمن مذکور، بررسی گزارشهای واصله به هیات تحقیق و تفحص در جلسه روز سه شنبه انجام خواهد شد.



کمیسیون عمران:



رای گیری طرح یک فوریتی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)، رای گیری طرح انتقال پایتخت، بررسی طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها، بررسی طرح ارزیابی زیست محیطی ایران، نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با جناب آقای دکتر قالیباف شهردار محترم تهران و معاونین ایشان در محل شهرداری تهران در برنامه روز سه شنبه این کمیسیون قرار دارد.



کمیسیون فرهنگی:



معارفه و ارائه برنامه های دکتر ابراهیمی ترکمان رئیس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در جلسه روز دوشنبه و بررسی طرح جرم سیاسی، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون انجام خواهد شد.



کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴:



بررسی گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی



کمیسیون قضایی و حقوقی:



بررسی طرح جرم سیاسی در جلسه روز دوشنبه و بررسی طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار و رسیدگی به سئوال ایرانپور نماینده مبارکه از وزیر محترم کشور در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون قرار دارد.



کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:



جلسه مشترک با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و معاونین ایشان و بحث پیرامون وضعیت آلودگی هوا در شهرهای کشور در روز دوشنبه و جلسه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور، بررسی طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور، بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، ادامه بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره 13، استماع گزارش هیات اعزامی به استان اصفهان و جلسه مشترک با وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون قرار دارد.