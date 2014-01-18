استفاده از ابزاردسته دوم در زیرساخت صدرا را تکذیب می کنم/ واکنش به شیوع سالک به خاطرمشکل فاضلاب شهر

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فرزین ظهر شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های شرکت عمران صدرا در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، گفت: تعداد چهار هزار و 703 واحد مسكن مهر، يك واحد مدرسه و يك مسجد آماده بهره ‌برداري در ايام دهه فجر است.

وی یادآور شد: تعهد براي واگذاري زمين به 30 هزار واحد مسكن مهر و نظارت بر اجراي اين پروژه‌ها را داشتیم که از اين تعداد هشت هزار و 626 واحد خودمالكي و 24 هزار و 322 واحد طرح 99 ساله، كه زمين براي ساخت جمعا 32 هزار و 948 واحد مسكن مهر، در صدرا واگذار شده است.

ابزار دسته دوم در زیر ساخت های شهر صدرا به کار نرفته است

مدیر عامل شرکت عمران و توسعه صدرا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص ایجاد مشکلات به دلیل زیر ساخت نامناسب در صدرا، گفت: اینکه در زمان راه اندازی زیر ساخت های شهر صدرا از ابزار و وسائل دسته دوم استفاده شده باشد را تکذیب می کنم.

فرزین تصریح کرد: هیچکس پول بیت المال را اینگونه هدر نمی کند و ما نیز به دنبال ارایه بهترین خدمات به ساکنین شهر صدرا هستیم.

این در حالیست که به صورت روزانه لوله های آب این شهر دچار ترکیدگی یا با کوچکترین بارش باران و برف تاسیسات برق این شهر دچار خاموشی یا سوختگی می شوند و ماموران رفع عیب علت آن را فرسودگی این شبکه ها از ابتدای نصب اعلام می کنند.

وی در خصوص وضعیت تصفیه خانه شهر صدرا نیز افزود: 11.5 میلیارد تومان در اختیار شرکت آبفای شیراز قرار داده شده و مابقی روند ساخت را باید از این دستگاه پیگیری کنید.

تایید و تکذیب سالک در صدرا به من ربطی ندارد

مدیر عامل شرکت عمران و توسعه صدرا در پاسخ به سخنان خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه بروز بیماری سالک در صدرا به دلیل روان شدن فاضلاب و عدم توجه به سیستم فاضلاب صدرا است، گفت: تایید و تکذیب سالک در شهر صدرا به من ربطی ندارد اما ما برای راه اندازی سیستم فاضلاب شهر صدرا همه گونه همکاری را انجام داده ایم.

فرزین تصریح کرد: در زمان ايجاد شهر صدرا، موضوع احداث لاگون‌هاي دفع فاضلاب به‌شكل روباز مطرح و در محدوده شرقي اين شهر ايجاد شد، اما در ادامه و با واگذاري اين محدوده به شركت آبفا براي احداث تصفيه خانه، به‌ دليل شكايت موقوفه زالي، مبني بر موقوفه بودن اين اراضي، كار معطل مانده است.

احتمال خروج شهر صدرا از وقف

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در زمان تفکیک این اراضی بحث موقوفه بودن مطرح نبود، یادآور شد: زمانیکه مکان سنجی ایجاد این شهر انجام شد و فعالیت های تفکیک زمین آغاز گردید بحث موقوفه بودن این اراضی مطرح نبود و ما نیز از طریق دستگاه قضایی پیگیر این مباحث هستیم.

فرزين تاکید کرد: شركت عمران و توسعه وظيفه آماده كردن بستر براي فعاليت‌هاي مختلف در شهر صدرا و هر شهر جديد ديگري را دارد و مسئوليت تمام حوزه‌هاي خدماتي و نحوه ارائه اين خدمات، به شكل مستقيم با شرکت عمران نیست.