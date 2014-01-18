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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۳۲

شهمیرزاد در استان سمنان لرزید

شهمیرزاد در استان سمنان لرزید

سمنان-خبرگزاری مهر: ظهر امروز زمین لرزه ای به بزرگی 3,7 ریشتر، شهمیرزاد در استان سمنان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این زمین لرزه در ساعت 13 و 39 دقیقه و 22 ثانیه در استان سمنان ثبت شده است.

 زلزله 3 و 7 دهم ریشتری شهرمیرزاد در عمق 11 کیلومتری زمین روی داده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2216781

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