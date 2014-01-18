شهمیرزاد در استان سمنان لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: این زمین لرزه در ساعت 13 و 39 دقیقه و 22 ثانیه در استان سمنان ثبت شده است.

زلزله 3 و 7 دهم ریشتری شهرمیرزاد در عمق 11 کیلومتری زمین روی داده است.