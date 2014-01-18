6 حریق در سطح شهر زاهدان اطفا شد/بی احتیاطی جان 5 جوان را گرفت

فرهاد فراهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته 16 ماموریت توسط نیروهای سازمان آتش نشانی انجام شد که از این تعداد 6 عملیات به اطفای حریق و 10 عملیات در راستای امداد رسانی و نجات حادثه دیدگان بوده است.

وی با بیان اینکه طی هفته گذشته حوادث رخ داده منجر به فوت 5 نفر و مصدومیت 2 تن از شهروندان شد افزود: بی احتیاحی راننده یک دستگاه خودروی پراید به علت سرعت بیش از حد و برخورد با تیر برق در بزرگراه خلیج فارس زاهدان متاسفانه جان 5 جوان را گرفت.

وی ادامه داد: راننده این خودرو در کورس با خودروی دیگر توانایی خود را از دست داد و در رقابتی نافرجام جان خود و 4 سرنشین دیگر از همسالان خود را گرفت.

وی افزود: با وجود حضور به موقع نیروهای آتش نشانی و خارج ساختن افراد دچار سانحه از میان قطعات در هم پیچیده این خودرو اما توفیقی برای نجات این افراد حاصل نشد و شدت ضربات وارده هر 5 سرنشین را به کام مرگ فرستاد.

وی ادامه داد: درهفته گذشته همچنین 2 کارگر ساختمانی درشهرک فاضلی زاهدان حین رنگ آمیزی حوض انبار در اثر گازگرفتگی ناشی از متصاعد شدن گاز تینر و بنزین دچار مسمومیت شدید شدند که با حضور به موقع نیروهای امداد و نجات از مرگ نجات یافتند.

فراهی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی و استفاده از مواد نفتی در تعمیرگاه های سطح شهر اظهار داشت: در فضاهای بسته و در اماکنی که مواد نفتی و قابل اشتعال وجود دارد وجود تهویه مناسب و همچنین استفاده از لامپ ضد جرقه الزامی است و شهروندان می بایست در این فصل نسبت به کاهش اکسیژن و مسمومیت ناشی ازتولید گازمنوکسید کربن در محیط های بسته و منازل مسکونی نکات ایمنی را مد نظر قرار دهند.