به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد قبل از ظهر شنبه در جشن موج همدلی که به منظور تجلیل از مشتریان بانک انصار استان قم برگزار شد، با اشاره به پروژه‌های عمرانی مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان قم اظهار داشت: در خصوص این پروژه ها 550 میلیارد تومان جذب اعتبار شده و تا پایان سال آینده همه طرح های مصوب به اتمام می رسد.

وی بیان داشت: در زمینه کاهش بیکاری طبق آخرین آمار مرکز آمار که اواخر فصل گذشته اعلام شد در استان قم هفت و هشت دهم درصد بیکاری کاهش داشته که بخش زیادی از ایجاد شغل در پروژه های مسکن مهر بوده و این آمار یک رکورد طی سال های گذشته است.

معاون استاندار قم در این زمینه اضافه کرد: وظیفه شرعی خود می‌دانم که از پروژه مسکن مهر جدا از انتقادهایی که دارد دفاع کنم.

وی با اشاره به افزایش منابع بانکی در قم عنوان کرد: طی دو سال گذشته منابع بانک‌های دولتی به بیش از دو برابر افزایش داشته و در بانک‌های خصوصی نیز جذب منابع بسیار خوب بوده است.

دهناد تصریح کرد: در استان قم 45 هزار واحد مسکن مهر احداث شد که رکورد بی نظیری است و هزار و 500 میلیارد تومان از بانک مسکن در قم صورت گرفت.

رشد 70 درصدی معاملات بورس

وی یادآور شد: نرخ تورم در استان قم از میانگین کشوری کمتر است و حجم معاملات بورس طی هشت ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 70 درصد رشد داشته است.

معاون برنامه ریزی استانداری قم عنوان کرد: همچنین صادرات غیرنفتی استان طبق آمار مرکز گمرکات 20 درصد رشد داشته و رتبه صنعتی قم از 16 به 12 رسیده است.

وی با بیان این که بانک انصار با عنایت امام خمینی(ره) ابتدا با عنوان صندوق انصارالمجاهدین از ابتدای انقلاب آ‎غاز به کار کرد، ابراز کرد: بانک انصار یکی از بانک‌های مهم در جذب منابع و سرعت عمل در ارائه تسهیلات به مشتریان دارد و مردم به عنوان یک بانک ارزشی از آن انتظار و توقع دارند.

