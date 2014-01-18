بانوان قمی به خطر سقوط از لیگ برتر کاراته کشور نزدیک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان هیئت کاراته قم در هفته اول از دور برگشت پیکارهای لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور و در جدال با رقبای تهران و زنجانی خود، در تلاش برای جبران مافات و امتیازات از دست رفته در دیدارهای قبلی باز هم عملکرد خوبی نداشت و دو باخت ناباورانه را پذیرفت.

تیم بانوان هیئت قم این هفته در دو مسابقه حساس به روی تاتامی رفت در حالی که کسب پیروزی در آنها برای تیم کاراته بانوان قم اهمیت زیادی داشت و می توانست نتایج ضعیف این تیم در نیم فصل نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر کاراته بانوان کشور را به فراموشی سپرده و این تیم را در از انتهای جدول رده بندی گروه دوم لیگ برتر دور کند اما گویا توان بانوان قمی به رقبا نمی رسد.

در حالی که به نظر می رسد تیم کاراته بانوان قم قوی‌تر از هفته های گذشته در لیگ برتر به مصاف حریفان برود، نخستین هفته از دور برگشت رقابت‌های امسال لیگ برتر کاراته بانوان کشور به میزبانی تهران و در سالن ورزشی شهید کبکانیان در حالی به انجام رسید که طی آن تیم‌های حاضر در لیگ برتر بانوان در دو بخش کومیته و کاتای انفرادی و تیمی برابر یکدیگر به میدان رفتند.

کاراته‌کاهای توانمند تیم بانوان قم در دو پیکار حساس این هفته برابر تیم‌های هیئت کاراته تهران و شهرداری زنجان به روی تاتامی رفتند اما در هر دو مسابقه نتیجه را واگذار کردند تا همچون مسابقاتی که در نیم فصل اول به این دو رقیب باخته بودند، این بار نیز شکست بخورند.

این در حالی است که امسال سطح رقابت‌های لیگ کاراته بانوان کشور نسبت به دوره‌های گذشته بهبود یافته و بسیار فراتر رفته است و گویا توان بانوان قمی به حریفان لیگ برتری نمی رسد و این تیم در صورت ادامه همین روند به خطر سقوط به دسته اول کاراته بانوان کشور نزدیک می شود.

در حالی که تیم بانوان قم تیمی متشکل از بهترین چهره‌های کاراته قم است در هفته نخست از دور برگشت مسابقات فصل جاری لیگ برتر کاراته بانوان باشگاه های کشور ابتدا به مصاف هیئت کاراته تهران رفت و سپس برابر تیم کاراته بانوان شهرداری زنجان صف آرایی کرد اما هر دو مسابقه را واگذار کرد.