دستگیری معتادان در محلات آلوده تبريز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حميد علي باغبان شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، از اجرای طرح پاکسازي حوزه کلانتري 13 تبریز خبر داد و افزود: این طرح در ادامه طرح هاي پاكسازي منطقه اي اجرا شد که موجبات ارتقاء امنيت اجتماعي درمحلات آلوده تبریز خواهد شد.

وی در خصوص نتایج اجرای طرح پاکسازی حوزه کلانتری 13 نیز اظهار داشت: در جریان اجرای این طرح پنج مورد بازرسي منزل صورت گرفت که در نتیجه پنج نفر دستگير و مقاديري مواد مخدر، تعدادي قرص غير مجاز و ترازوي توزين کشف شد.

باغبان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اين طرح در حوزه کلانتري 14 تبريز نیز اجرا شده بود که با اجراي اين طرح نيز پنج نفردستگير و مقاديري مواد مخدر، يک قبضه قمه و يک قبضه خنجر و يک عدد پنجه بوکس از محل های بازرسی شده کشف گرديد.

وي در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک با مرکز فوريت هاي پليسي 110 تماس گرفته و انتقاد و پيشنهادات خود از عملکرد پليس را نیز به سامانه 197 اعلام کنند.