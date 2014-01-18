بهره برداری از دو هزار و 600 پروژه زکات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نبی لو ظهر شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی به رغم داشتن خشکسالی های چندین ساله رتبه اول جمع آوری زکات را با توجه به ظرفیت به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: مردم این استان با وضعیت اقتصادی که حاکم است فراتر از انتظار به وظیفه دینی خود و کمک به فقرا عمل کرده اند.

وی با ابراز گلایه از اینکه این اقدام ارزشمند مردم استان کمتر بازگو شده است، تصریح کرد: با توجه به این اقدامات ارزشمند مردم محروم خراسان جنوبی، این قول را ستاد زکات می دهد که به هر اندازه کمکی که به استانهای دیگر داشته باشیم این رقم برای خراسان جنوبی دو برابر شود.

وی گفت: تعهد می کنیم تا پایان سال مالی جاری 500 میلیون تومان تشویقی زکات به این استان تخصیص دهیم.

جمع آوری 168 میلیارد تومان زکات در کشور / تنها 14 میلیون تومان از تعهدات دولت پرداخت شد

نبی لو با بیان اینکه امسال پیش بینی شده بود 159 میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع آوری شود، بیان داشت: در 9 ماهه گذشته بیش از 168 میلیارد تومان زکات در سطح کشور جمع آوری شده است.

وی تعهد دولت برای پرداخت تشویقی زکات را 95 میلیارد تومان در سال جاری ذکر کرد و افزود: تا کنون تنها 14 میلیارد تومان از این مبلغ به ستاد زکات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه دولت قول پرداخت مابقی این رقم را تا پایان سال مالی داده است، گفت: در بودجه سال 93 مجلس رقم تشویقی برای زکات را 200 میلیارد تومان مصوب کرده است.

اجرای 19 هزار پروژه از محل جمع آوری زکات/ بهره برداری از 2600 پروژه زکات تا پایان امسال

دبیر ستاد زکات کشور از اجرای 19 هزار پروزه از محل جمع آوری زکات طی 9 سال گذشته در کشور خبر داد و افزود: از این تعداد 11 هزار پروژه مرمتی و حدود 9 هزار پروژه احداثی بوده است.

وی با بیان اینکه در زمینه اجرای پروژه بالاترین پروژه ها را احداث و مرمت مساجد داشته است، عنوان کرد: احداث و مرمت 10 هزار مسجد از محل جمع آوری زکات انجام شده است.

نبی لو از وجود بیش از پنج هزار پروژه عمرانی نیمه تمام ستاد زکات در کشور خبر داد و بیان داشت: دو هزار و 600 پروژه با اعتباری بالغ بر 86 میلیارد تومان تا پایان امسال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.