روحانیون اندیشه انقلاب را در ذهن مردم پرورش دادند/ اعتماد مردم سرمایه روحانیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی صبح امروز در جمع ائمه جماعات و روحانیون اسلامشهر که با حضور و سخنرانی آیت اله نوری همدانی در مسجد امام حسین(ع) این شهرستان برگزار شد، با اشاره به حماسه نهم دیماه اظهار داشت: فتنه گران در سال 88 مساجد و خیمه های عزاداری را آتش زدند و در ماه رمضان روزه خواری کردند، در واقع هدفشان این بود که بساط نظام را جمع کنند اما بحمد الهی با رهنمودهای مدبرانه رهبری و همت مردم ولایی ایران زمین این فتنه خاموش شد و برگی زرین در تاریخ انقلاب اسلامی ایران رقم خورد.

وی ادامه داد: در جریان این فتنه، آیت اله نوری همدانی و جمعی از روحانیون گفتند که برای حمایت از رهبری به تهران می آیند اما رهبر معظم انقلاب فرمودند فعلا لازم نیست و ایشان با سفرهای پربرکت خود به شهرهای مختلف ایران به ترویج فرهنگ دینی، انقلابی و ارشاد و راهنمایی پرداخته اند.

این مسئول با اشاره به فعالیتهای آیت الله نوری همدانی در حمایت از نظام انقلاب اسلامی عنوان کرد: در زمان طاغوت، فریادهایی که از حوزه عملیه بیرون می آمد موجب شد تا حرکت انقلابی مردم، رنگ و بوی مذهبی به خود گیرد و بزرگانی همچون آیت الله نوری همدانی و سایر علما و فقها، با سلسله درس های خود، اندیشه انقلاب را در ذهن طلاب پرورش دادند.

وی، این مرجع تقلید شیعیان را از استوانه های نظام و ولایت برشمرد و گفت: آیت الله نوری همدانی با سخنرانی آتشین خود در روز 19 دیماه سال 56 به افشاگری در خصوص رژیم شاهنشاهی پرداختند و راهپیمایی عظیم مردم قم بعد از سخنان ایشان اندیشه انقلاب و سرنگونی رژیم گذشته را باورپذیرتر کرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور متذکر شد: در شرائط امروز جامعه و جهان اسلام، روحانیت رسالت سنگینی بر دوش دارد و اعتماد مردم سرمایه روحانیت است و همانطور که آیت الله مدرس گفته بود انبیای الهی برای خدمت به مردم آمده اند لذا روحانیت، عالمان و فقیهان نیز باید نسبت به خدمت رسانی اقدام کنند.

گفتنی است؛ امشب نیز طی مراسمی پس از نماز مغرب و عشاء در مصلی اسلامشهر، آیت الله نوری همدانی برای مردم سخنرانی خواهد کرد.