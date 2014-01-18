سهم 70درصدی مردم در پرداخت های حوزه سلامت/ کاهش 40درصدی بودجه بهداشت و درمان در سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی قبل از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم که در سالن این دانشگاه برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه هدف مدیران باید ارتقای کیفی و کمی نهاد زیر نظر آنان باشد عنوان کرد: جا دارد از خدمات شبانه روزی آقای حجازی تشکر کرده و بگوئیم آن سفر کرده که صد غافله دل همره اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش.

وی در ادامه بیان کرد: هنگامی که فردی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد در انتهای مسئولیتش آنچه مهم است و موجب آرامش و رضایت قلبی می‌شود نگاه به گذشته و دست آوردها است.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت با بیان اینکه بهترین حوزه خدمت رسانی حوزه سلامت است ابراز داشت:‌ دعایی که یک بیمار یا اطرافیان وی برای یک پزشک یا پرستار می‌کنند چون با سوز دل همراه است تاثیر فراوانی دارد و گره گشایی از کار بندگان خدا نیز اجر فراوانی دارد.

وی با اشاره به چشم انداز 1404 و همچنین برنامه پنجم توسعه گفت: در سند چشم انداز و همچنین برنامه پنجم توسعه بحث بهداشت و درمان جزو موارد پررنگ و مورد تاکید است.

موهبتی در ادامه ضمن تعریف بحث سلامت بیان کرد: شاید در گذشته تنها نداشتن بیماری به عنوان سلامتی مطرح بود اما در عصر حاضر سلامتی به معنای آرامش رفاهی، روحی، روانی و معنوی است که بحث معنویت در تعریف جامعه ما در سلامت مطرح است و در تعریف دیگر کشورها جایی ندارد که این نیز برگرفته از مکتب ما است.

حوزه سلامت بدون حمایت مجلس نمی‌تواند در مسیر حرکت کند

وی در ادامه به همکاری خوب مجلس در زمینه توجه به مسئله بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: حوزه سلامت بدون حمایت مجلس نمی‌تواند در مسیر حرکت کند و همین توجه مجلس موجب شد که در یک تبصره اعتبار 2 هزار و 950 میلیارد تومانی به حوزه سلامت اختصاص یابد.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت بیان کرد: امر سلامت و بهداشت جامعه به گونه ای با تمامی دستگاه ها و نهادها ارتباطی تنگاتنگ دارد و در این بین باید هر یک از ارگان‌ها به وظیفه خود در این زمینه به خوبی عمل کنند.

اولویت بهداشت و درمان پیشگیری است

وی اولویت بهداشت و درمان را پیشگیری عنوان و بیان داشت: بودجه بخش بهداشت و درمان در سال 92 نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است.

موهبتی دسترسی عادلانه به خدمات بهداشت و درمان و شاخص های آن، تحقق شاخص های عدالت در سلامت و کاهش سهم مردم در پرداخت ها را از رویکردهای مورد تاکید مجلس عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 70 درصد از پرداخت‌های بخش بهداشت و درمان توسط مردم انجام می‌شود که این رقم باید کاهش یابد.

وی واگذاری امور به بخش خصوصی و حتی به خود خیرین را از راه کارهای مفید برای ارتقای بخش بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: قطعا هر چه تصدی دولت کاهش یابد و واگذاری به خود مردم باشد اداره امور بهتر انجام خواهد شد و در این بین باید مجمع خیرین در قم مورد توجه قرار گیرد.

معاون پارلمانی وزیر بهداشت همچنین با اشاره به جایگاه قم و نقش مراجع و علما بیان داشت:‌ علمای ما نیز در بخش بهداشت و درمان فعالیت‌های خوبی داشته و بسیاری از درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها را تاسیس کرده‌اند که این خود کمک بسیار خوبی به بخش درمان و سلامت است.



