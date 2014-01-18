مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم قبل از ظهر شنبه در مراسم تودیع خود و معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی که در سالن این دانشگاه برگزار شد طی سخنانی تغییر مدیران را به نوعی چرخش نخبگان عنوان کرد و گفت: مهمترین اولویت‌های من در دوران تصدی پست ریاست دانشگاه حفظ وحدت در حوزه سلامت استان بود.

سید شمس الدین حجازی ادامه داد: استفاده از ظرفیت دانشگاه و هیئت علمی این نهاد از دیگر اولویت هایی بود که مورد توجه قرار گرفت.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم حفظ وحدت در تمامی زمینه‌ها را برای پیشبرد اهداف امری ضروری عنوان و بیان کرد: اگر کسی مطلبی را منتسب به من بازگو کرد که مخل وحدت حوزه سلامت باشد بدانید که دروغ گفته است.

وی در ادامه با تاکید براینکه ارزش انسان به جهان بینی است که تعریف می‌کند به بیان دیدگاه خود در این زمینه پرداخت و عنوان کرد: ‌جهان بینی برای من تفکر اسلام واقعی است که در این زمینه تبیین کننده اسلام واقعی در عصر حاضر نیز امام راحل بودند که من سعی کردم با بررسی افکار ایشان و مقام معظم رهبری خط مشی را پیدا و در آن مسیر حرکت کنم.

شاخص مرگ و میر در مادران به صفر رسیده است

حجازی در ادامه به دست آوردهای دانشگاه علوم پزشکی قم اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در کشور است که شاخص مرگ و میر در مادران به صفر رسیده و این در حالی است که این مطلب در هیچ یک از کشورهای پیشرفته نیز صفر نبوده است.

رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین توجه به بخش های محروم و ایجاد مراکز بهداشت در این مناطق را از دیگر دست آوردها عنوان کرد.

وی با اشاره به رتبه های برتر این دانشگاه در زمینه های مختلف به بحث عفاف و حجاب اشاره و گفت:‌ در این زمینه ما رتبه اول را در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور و رتبه سوم را در استان قم کسب کرده‌ایم.

حجازی با اشاره به دغدغه مراجع تقلید پیرامون بهداشت و درمان عنوان کرد: مراجع و علما و خیرین استان کمک‌های فراوانی را به بخش درمان استان داشته‌اند و بسیاری از مراکز درمانی استان با کمک آنان ساخته شده است.

در این مراسم ابوالفضل ایرانی به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی قم معرفی و از خدمات دکتر شمس الدین حجازی تقدیر شد.