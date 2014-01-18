بیش از 70 شركت حمل و نقل كالا در استان سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجيد عرفاني تبار صبح شنبه در نشست خبر ی خود با خبرنگاران در محل اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان، با بیان اینکه در حال حاضر 74 شركت حمل و نقل كالا در استان سمنان مشغول به فعاليت هستند خاطرنشان کرد: همزمان با دهه فجر امسال سه شركت حمل و نقل كالا در استان سمنان افتتاح می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دهه فجر نقطه عطف انقلاب شکوهمند اسلامی و متعلق به همه مردم جامعه اسلامی است، اظهار کرد: در این ایام باید دستاوردها و برکات عظیم نظام مقدس اسلامی به صورت مطلوب تشریح و در اولویت کاری دست اندرکاران، خدمتگزاران و مسئولان قرار گیرد.

رئيس اداره حمل و نقل كالاي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان بیان کرد: مسولان با برنامه ریزی صحیح و فضا سازی مناسب تلاش کنند تا زمینه اجرای برنامه های دهه مبارک فجر به بهترین شکل ممکن فراهم شود تا ارزشهای انقلاب اسلامی به نحو مطلوب به قشر جوان و نوجوان جامعه اسلامی شناسانده شود.

عرفاني تبار گفت: در بهمن ماه سالجاري و هم زمان با ايام الله دهه فجر سه شركت حمل و نقل كالا در استان سمنان به بهره برداري خواهد رسيد.

وی ضمن تأكيد بر اهميت خدمات رساني اين شركت ها در صنعت حمل و نقل جاده اي، تصريح كرد: از اين سه شركت حمل و نقل كالا دو شركت در شهرستان سمنان و يك شركت ديگر در شهرستان شاهرود افتتاح خواهد شد.

مدير پايانه بار سمنان با اشاره بر لزوم ارتقاء فعاليت شركتهاي حمل و نقل كالا در حوزه شهرستان به استاني افزود: براي اولين بار يك شركت حمل و نقل كالا در شهرستان سمنان به صورت استاني فعاليت خواهد کرد و براي آغاز فعاليت و بهره برداري اين شركت ها اعتباري بالغ بر 65 ميليارد ريال هزينه شده است.

رئيس اداره ايمني ترافيك اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان سمنان نیز در ادامه این نشست گفت: از ابتداي بهمن ماه سالجاري براي اولين بار در استان تخلفات اضافه تناژ رانندگان به صورت برخط ( آنلاين) رسيدگي خواهد شد.

محسن لشكري ضمن تأكيد بر اهميت اين سامانه در جلوگيري و كاهش جرائم و تخلفات رانندگان تصريح كرد: اين سيستم هر لحظه تخلفات اضافه تناژ رانندگان را در سطح كشور ساماندهي كرده و اطلاعات متخلفيني كه در هر كجاي كشور تخلف كرده باشند بصورت برخط بررسي خواهد شد.

وي در خاتمه با اشاره به نظارت بهتر و كنترل دقيق تر از طريق اين سامانه اظهار اميدواري كرد با وجود اين سامانه شاهد كاهش بيش از پيش تخلفات و جرائم رانندگان و به دنبال آن افزايش ايمني در عبور و مرور و كاهش سوانح و حوادث جاده اي باشيم.