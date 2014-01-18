اکران "روز میهمانی" جدیدترین محصول حوزه هنری استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم سیفی، افزود: فیلم کوتاه "روز میهمانی" به کارگردانی مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اعظم (ص) در جمع بازیگران و عوامل پشت صحنه فیلم و خبرنگاران و اصحاب رسانه برای اولین بار اکران می شود.

وی با اشاره به اینکه پیش تولید این فیلم کوتاه همزمان با عید غدیر آغاز شده بود، اظهار کرد: درونمایه این فیلم اخلاقی و دینی و با موضوع پیامبر اعظم(ص) است که 12 بازیگر خردسال و همچنین 4 بازیگر بزرگسال در فیلم کوتاه جدید به ایفای نقش پرداخته اند.

سیفی با اشاره به اهداف اکارن فیلم کوتاه "روز میهمانی" ابراز کرد: این برنامه با هدف ارائه جدیدتری محصول حوزه هنری استان زنجان در جمع اصحاب هنر و رسانه استان، حمایت معنوی از هنرمندان فعال استان و همچنین ایجاد علاقه و انگیزه برای سایر هنرمندان در راستای خلق و تولید اثر هنری جدید برگزار می شود.

وی با اشاره به حضور فعال هنرمندان خردسال در ساخت این فیلم، خاطر نشان کرد: ترغیب این خردسالان برای فعالیت بیشتر در عرصه های فرهنگی و هنری و ایجاد حس رقابت بین هنرمندان فیلمساز برای فعالیت بیشتر در این زمینه نیز از دیگر اهداف این برنامه است.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان یادآور شد: فیلم کوتاه سی دقیقه ای "روز میهمانی" ساعت 16 عصر (1 بهمن ماه) سال جاری در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور مرکز زنجان نمایش داده می شود.

زنجانی ها عناوین برتر را در جشنواره شعر و قصه کانون پرورش فکری کسب کردند



سوگواره شعر، قصه و هنر حسینی که امسال هفتمین سال خود رادر قزوین پشت سر گذاشت، برگزیدگانی از استان زنجان را در رشته‌‌های عکاسی و قصه‌گویی داشت.

مراسم اختتامیه هفتمین سوگواره بین‌المللی که امسال با عنوان "حماسه در کربلا" نیز نام‌گذاری شده بود، با حضور مدیرعامل کانون و جمعی از مسئوولان کشوری و استانی در قزوین به کار خود پایان داد.



این سوگواره با هدف اینکه کربلا عرصه جست ‌و جوی دایم شیعه برای دست‌یابی به واقعیت ایمان و حماسه است، عنوان "حماسه در کربلا" را به خود گرفت.



از اهداف این سوگواره می‌توان به معرفی و ترویج فرهنگ و هنر حسینی، فراهم‌سازی زمینه ابراز ارادت و اخلاص هنرمندان و اهالی قلم به جایگاه مقدس امام حسین(ع)، ارتقای سطح معنویت و باورهای دینی در مربیان و اعضای کانون، تبیین جایگاه تاثیرگذار دین و مذهب در فرهنگ و اندیشه ایرانی اشاره کرد.



در سوگواره امسال شرکت کنندگانی که در بخش‌های هنر و شعر و قصه از 28 استان کشور در آن حضور داشتند آثار رسیده به دبیرخانه سوگواره در بخش عکس عاشورایی 1166 اثر از 81 مربی و 135 عضو از 17 استان، در بخش شعر و متن ادبی 554 اثر از 285 مربی و 269 عضو از 22 استان و در بخش قصه‌گویی 34 اثر از 25 مربی و 9 عضو از 15 استان اعلام شد.



از استان زنجان در بخش عکس، نسرین والی و سیده کبری حسینی جزو نفرات برتر و آثار عکس زینب عزیزی و حامد گل‌محمدی منتخبین راه یافته به نمایشگاه سوگواره بودند و در بخش قصه‌گویی مرضیه هاشم‌لو به عنوان نفر برتر انتخاب شد. در سوگواره بین‌المللی امسال میهمانان خارجی شیعه از کشورهای لبنان، افغانستان، عراق، پاکستان، هند و بنگلادش نیز حضور داشتند.