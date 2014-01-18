حجت الاسلام ولی علوی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد احیای زکات در پارسآباد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این افزایش امسال بیش از 18 میلیارد ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.
وی با بیان اینکه این رقم در سال گذشته حدود شش میلیارد ریال بوده است، تاکید کرد: زکات جمع آوری شده صرف تامین معاش و بهبود زندگی فقرا، نیازمندان و همچنین اجرای پروژههای عامالمنفعه و زیرساختی در مناطق روستایی خواهد شد.
امام جمعه پارسآباد با اشاره به اهمیت پرداخت زکات به عنوان نشان دادن عبودیت و خلوص نیت تصریح کرد: زکات فریضه اقتصادی ارزشمند و یکی از بهترین اعمال در رفع نیازمندیهای جامعه است.
وی ادامه داد: شاخصه و برجستگی زکات در این است که همه افراد جامعه از برکات و ثمرات آن استفاده میکنند و هیچ مشکلی در صورت پرداخت زکات نمیتواند اقتصاد جامعه اسلامی را تهدید کند.
علوی از زکات به عنوان تطهیر مال و افزایش برکات الهی یاد کرد و متذکر شد: فردی که زکات پرداخت میکند خداوند ثروتش را افزونتر کرده و بر رزق و روزیش برکت میدهد که این خود بهترین پاداش و ثمره را به دنبال دارد.
وی همچنین از رشد 19 درصدی پرداخت صدقه در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: مردم پارسآباد از ابتدای سال جاری تاکنون در کنار پرداخت زکات یک میلیارد و 500 میلیون ریال نیز صدقه پرداخت کرده اند که به نسبت سال گذشته 19 درصد افزایش داشته است.
امام جمعه پارسآباد یادآور شد: انتظار داریم که مردم با تداوم چنین کارهای نیک و خداپسندانه به افزایش نزول برکات الهی کمک کنند و بیش از هر زمان دیگر جامعه اسلامی را از قهر و بلاهای ناخواسته نجات دهند.
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