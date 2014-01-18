هافبک چلسی به تیم فوتبال ولفسبورگ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، دی بروین 18 ماه پیش وقتی از ژانک بلژیک به چلسی پیوست فهمید در برنامه های این تیم انگلیسی جایی ندارد به همین دلیل فصل گذشته را به صورت قرضی در وردربرمن گذراند.

دی بروین 22 ساله در 34 بازی فصل گذشته برای برمن 10 گل به ثمر رساند و نامی برای خود در بوندسلیگا دست و پا کرد. او در این فصل هم وقتی به چلسی بازگشت نتوانست نظر مساعد مورینیو را جلب کند و کمتر در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفت.

ولفسبورگ اعلام کرد دی بروین امروز (شنبه) بعد از پشت سر گذاشتن تست های پزشکی قراردادی 5.5 ساله با این باشگاه آلمانی به امضا رساند.