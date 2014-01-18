به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ایرانی خواه قبل از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم که در محل سالن این دانشگاه برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات دکتر حجازی، با بیان اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری خدمت به قم خدمت به اسلام و آبروی اسلام است، عنوان کرد:‌ باید بگویم که هم اکنون قم حتی در این مسیر نیز قرار نگرفته است.

وی تاکید کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری همه باید به قم نگاه ویژه داشته و حتی در مجلس اگر طرح و لایحه‌ای قرار است تصویب شود، تمامی نمایندگان باید از آن دفاع کنند و گفته رهبری را مد نظر داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تلاش همه مسئولان قم برای حرکت در مسیر تعالی این شهر سیمای قم را در شان این شهر ندانست و گفت: من حتی به شهرداری گفته ام که برخی از این بنرها باید از سطح شهر جمع آوری شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قم همچون مراکز علمی و دینی و حضور علما و مراجع در این شهر بیان کرد: آیا با وجود نگاهی فراجهانی به قم و این ظرفیت‌ها آنچه که هم اکنون در این شهر مشاهده می‌شود در شان مردم قم است؟

ایرانی خواه ادامه داد: هر چند در زمینه نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان تلاش‌های خوبی صورت گرفته و آقای حجازی تلاش فراوانی کرده‌اند و امیدواریم که بتوانیم در زمینه بهره گیری از امور نگاه تخصصی داشته باشیم.

وی به اولویت بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: کمیته خیرین باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان از تمامی ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد استفاده شود تا خدمات خیرین بهتر هدایت شده و در برطرف کردن مشکلات موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: مسئله درمان باید به دور از بازی‌های چپ و راست و مسائل سیاسی باشد.

تغییر یک مدیر به معنای تغییر گفتمان است

رئیس سازمان نظام پزشکی قم نیز طی سخنانی با بیان اینکه بحث بهداشت و درمان باید به دور از مسائل حاشیه‌ای باشد با تشکر از تلاش‌های دکتر حجازی عنوان کرد: تغییر یک مدیر به معنای تغییر گفتمان است.

دکتر محمدرضا قدیر در ادامه ابراز داشت: دکتر ایرانی خواه کلیه مراحل مدیریتی را به خوبی طی کرده و از خدمت در روستا تا رسیدن به ریاست دانشگاه به خوبی توانسته مراحل مختلف مدیریتی را در کارنامه خود داشته باشد.

وی تاکید کرد: گاهی ایشان در برخی از جلسات هنگامی که از مشکلات قم با خبر میشیدند به معنای واقعی سر درد می گرفتند و بسیار مسئولیت پذیر و دلسوز هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی قم با تاکید بر آمادگی کامل برای همکاری با دکتر ایرانی خواه گفت:‌ نباید اینگونه باشد که ما خود را بر حق بدانیم بلکه باید قضاوت را بر عهده مردم قرار دهیم.

