۵۰ برنامه به مناسبت میلاد پیامبر (ص) در دشتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید توکلیان بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: برگزاری برنامه‌های مختلف در مناسبات دینی و مذهبی از ماموریت‌های تبلیغات اسلامی است که تلاش داریم برنامه‌های باکیفیتی را برگزار کنیم.

وی بر لزوم کیفیت‌بخشی به برنامه‌های مذهبی تاکید کرد و افزود: ۵۰ ویژه برنامه به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) در این شهرستان برگزار می‌شود.

توکلیان ادامه داد: با همکاری این اداره مراسم میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق (ع) و با مشارکت روحانیون مستقر، طرح هجرت، بومی و اعزامی و با حضور شیفتگان خاندان عصمت و طهارت در۵۰ هیئات و مساجد شهر و روستا های شهرستان دشتی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سخنرانان در این مراسم ها به فضایل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) می پردازند خاطر نشان کرد: این برنامه ها شامل مسابقات فرهنگی، ورزشی، پیاده روی خانوادگی، محافل انس با قرآن کریم، اعزام مبلغ، جشنهای متمرکز و گفتمان های دینی است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی ادامه داد: به همین مناسبت جشن میلاد باسعادت پیامبر گرامی(ص) اسلام امشب بعد از نماز مغرب وعشاء در مصلی نماز امام خامنه ای شهر خورموج با سخنرانی حجت الاسلام مصلح امام جمعه برازجان برگزار می شود.