فقط به کسب رتبه اول رنکینگ جهانی می اندیشم/ "رهنما" مزد زحماتش را گرفت

سعید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهرر، با اشاره به کناره گیری "مسعود رهنما" از سرمربیگری تیم ملی کاراته ایران گفت: این طور که شنیده ام وی به عنوان مدیر کل اداره ورزش استان گیلان انتخاب شده و از سرمربیگری تیم ملی کاراته کناره گیری کرده اند.

وی ادامه داد: به هر حال آمدن و رفتن در ورزش طبیعی است و همیشه این اتفاق می افتد. من معتقدم که رهنما برای تیم ملی زحمت زیادی کشید و مزدش را نیز گرفت.

احمدی اظهار داشت: من خیلی وقت است که دارم سعی می کنم که در رنکینگ جهانی در رتبه نخست قرار بگیرم اما بازهم از اینکه به عنوان نفر دوم رنکینگ انتخاب شده ام، به هیچ وجه ناراحت نیستم.

وی در ادامه در خصوص انتخاب سرمربی آینده تیم ملی کاراته گفت: رقابت های آسیایی "اینچوان" در پیش است، پس امید داریم که پروسه انتخاب سرمربی خیلی طولانی نشود، به همین دلیل از مسئولین فدراسیون درخواست دارم که هر چه زودتر تکلیف سرمربی جدید را مشخص کنند.

عضو تیم ملی کاراته ایران در ادامه به انتخاب شورای مربیان برای سرمربیگری تیم ملی کاراته گفت: من سرباز تیم ملی هستم و اصلا برایم فرقی ندارد که زیر نظر یک شخص واحد به عنوان سرمربی یا چند مربی به عنوان شورای تیم ملی کار کنم، به هر حال امیدوارم هر تصمیمی که در این مورد اتخاذ می شود برای تیم ملی کاراته مفید باشد.

احمدی در پایان در مورد وضعیت مصدومیتش بیان داشت: خوشبختانه هم اکنون وضعیت مصدومیتم رو به بهبود است و امیدوارم تا شروع مجدد اردوهای تیم ملی به آمادگی کامل دست پیدا کنم.



