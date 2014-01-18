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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۵۹

دیوید مویس اعلام کرد؛

وین رونی در دیدار مقابل چلسی غایب خواهد بود

وین رونی در دیدار مقابل چلسی غایب خواهد بود

دیوید مویس سرمربی منچستریونایتد اعلام کرد وین رونی مهاجم این تیم در دیدار مقابل چلسی غایب خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران نمی تواند منچستریونایتد را در دیدار حساس یکشنبه شب مقابل چلسی همراهی کند.

رونی که در شب سال نو میلادی در دیدار مقابل تاتنهام مصدوم شد هنوز بهبودی کامل پیدا نکرده و نمی تواند یارانش را در دیدار مقابل چلسی همراهی کند.

دیوید مویس در این مورد گفت: رونی مصدومیت را پشت سر گذاشته اما به 100% آمادگی نرسیده و نمی تواند در دیدار مقابل چلسی ما را همراهی کند. نمی توانم تاریخ مشخصی برای بازگشت او اعلام کنم اما امیدوار هر چه زودتر بتوانیم او را در ترکیب تیم داشته باشیم.

کد مطلب 2216860

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