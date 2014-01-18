هیچ شیری نباید مواد نگهدارنده داشته باشد

محمد علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه شیری که مواد نگهدارنده داشته باشد مصداق بارز تخلف است، افزود: استفاده از مواد نگهدارنده در شیر و فرآورده‌ های لبنی ممنوع است.

وی اظهارداشت: شيرهاي با ماندگاري طولاني (استريليزه) فاقد مواد نگهدارنده اند و فرآيند حرارت دهي ماندگاري شير را افزايش مي دهد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان بر لزوم استانداردسازی امکانات شهربازی ها در سطح استان تاکید کرد و گفت: امکانات شهرهای بازی باید بطور دقیق مورد کنترل قرار گیرد تا حادثه ای برای کودکان اتفاق نیفتد.

وی در ادامه با بیان اینکه رویکرد مدیریت مسئولان نباید رخداد گرایی باشد، افزود: وقتی یک حادثه ای اتفاق می افتد برخی مسئولان مدتی خوب کار می کنند این نشان می دهد وجدان در کار حاکم نیست و اصول مدیریت رعایت نمی شود.

یوسفی همچنین به ماده 528 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس قانون افرادی اگر اسکناس، دستخط وزیر، بخشنامه های دولتی، آرم استاندارد و غیره را جعل کنند به اشد مجارات در این قانون محکوم می شوند.

وی اذعان داشت: واحد های دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران مجاز خواهند بود از علامت استاندارد برای معرفی محصولات خود استفاده کنند، عدم رعايت ويژگي های استانداردهای اجباری مشمول پيگرد قانونی و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود .

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلات گفت: کاربرد علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليد کننده يا عرضه کننده محصول به رعايت ضوابط و قوانين واستمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد های ملی است.

وی در ادامه یادآورشد: توليد، تمرکز، توزيع و فروش کالاهای مشمول اجرای استاندارد با کيفيت پائين تر از استاندارد يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع است.