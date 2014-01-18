نگاه سنتی به وقف بیشترین آسیب را به موقوفات وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود انصاری ظهر شنبه در مراسم معارفه واحد اجرایی بنیاد توسعه موقوفات استان قزوین که در محل اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهارداشت: بیش از 50 درصد بخش سلامت تهران موقوفه هستند که در این راستا سازمان اوقاف و امور خیریه توانسته افراد تحت پوشش خود را در سال 92 نسبت به سال گذشته چند برابر افزایش دهد.

مدیرکل اجارات سازمان اوقاف و امورخیریه کشور بیان کرد: ورود اوقاف در حوزه های مختلف نیازمند تغییر نگاه از سنتی به اقتصادی است.



وی افزود: با وجود نیروی انسانی جوان و با انگیزه و ظرفیت های مناسب در استان قزوین به بعضی از موقوفات که جنبه اقتصادی دارند باید بیشتر توجه شود.



حجت الاسلام انصاری، با بيان اينكه در طول تاريخ براي توسعه فرهنگي جوامع بشري، انسان‌ها اموال خود را وقف كرده‌اند، گفت: اما متأسفانه به طور شايسته‌اي از اين امكانات استفاده نشده است و بايد توجه ويژه‌اي به افزايش بهره وري موقوفات داشته باشيم.



این مسئول ادامه داد: هر چه بنیاد توسعه موقوفات در عرصه اقتصادی ورود کند موجب محرومیت زدایی خواهد شد که باید ساست گذاری و تصمیم گیریها بیشتر در این حوزه عملیاتی شود.



حجت الاسلام انصاری در پایان یادآورشد: می توان با نهادینه کردن فرهنگ وقف به عنوان کاری خیرخواهانه در جامعه به حل مشکلات مردم کمک موثری کرد.

در اين مراسم که با حضور عباسعلي جعفري معاون بهره وري اقتصادي موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و حجت الاسلام مصطفی نوروزي مدير کل اوقاف و امور خيريه استان برگزار شد ضمن تجليل از خدمات و فعاليت هاي محمد جواد خردمندي خانلري به عنوان رئيس جديد بنياد توسعه و عمران موقوفات استان انتخاب شد.