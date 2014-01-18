موج سرما در راه کهگیلویه و بویراحمد/ افت 10درجه ای دمای هوا

ولی بهره مند به خبرنگار مهر گفت: بارش برف و باران که از صبح امروز در این استان آغاز شده همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: بارش در مناطق گرمسیری استان به صورت باران و در مناطق سردسیری شامل شهرستانهای بویراحمد و دنا به صورت برف بوده است.

بهره مند افزود: تا ظهر امروز نزدیک به 30سانتیمتر برف در گردنه ها و 15 سانتیمتر در شهرهای یاسوج و سی سخت باریده است.

وی اظهار داشت: میزان بارش باران از صبح شنبه تا ساعت 12.5 ظهر در یاسوج 20، گچساران، 22، دهدشت 26.5، سی سخت 11 و لیکک 18 میلیمتر بوده است.

موج سرما در راه است

وی بیان داشت: بیشترین میزان بارش در شهر لنده به میزان 43میلیمتر گزارش شده است.

این کارشناس هواشناسی استان افزود: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در یاسوج 388، سی سخت 333، لنده486، گچساران 294، دهدشت 353 و لیکک 285 میلیمتر باران باریده است.

وی تصریح کرد: این سامانه بارش زا از عصر امروز شنبه از مناطق گرمسیری و از امشب از مناطق سردسیری استان خارج خواهد شد.

بهره مند اظهار داشت: پس از خروج این سامانه، موج سرما بر جو استان حاکم خواهد شد که تا پایان هفته ادامه دارد و موجب افت 10درجه سانتیگرادی دمای هوا می شود.

وی در پایان نسبت به یخبندان و لغزندگی سطح جاده ها و معابر در استان هشدار داد.