توسعه ظرفیتهای مرکز جامع توانبخشی مازندران ضروری است

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ایجاد مراکز گفتار درمانی، کار درمانیف شنوایی سنجی، بنیایی سنجی، ارتوپدی تخصصی قلبی و عروقی و افزایش دو برابر سطح خدمات در شش ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافتیم.

وی ساماندهی تیم های درمان اضطرار را با حضور پزشکان، پیراپزشکان، پرستان در قالب سه تیم تخصصی RDH و هشت تیم تخصصی BHCU را از دیگر طرح ها بیان کرد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران با اشاره به امدادرسانی به سه هزار و 533 حادثه در 10 ماه سال جاری بیان کرد: این امدادرسانی در حوادث مختلف اعم از جاده ای، ساحلی، کوهستانی، معابر و ... انجام شده است.

ولی پور گفت: در این راستا به 26 هزار و 395 مصدوم کمکهای اولیه، 15 هزار و 436 مصدوم خدمات درمانی سرپایی ارائه و هزار و 805 صدوم به بیمارستان منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به اسکان اضطراری دو هزار و 767 نفر و توزیع 433بسته غذایی افزود: هزار و 235 عملیات جاده ای، 183 عملیات دریایی و ساحلی در این مدت انجام شد.

وی گفت: 27مورد عمليات سيل و آبگرفتگي، 85مورد عمليات كوهستان ،28مورد عمليات امدادي برف و كولاك و همچنين 285عمليات نيز از دیگر عملیاتها بوده است.

به گفته ولی پور، در راستاي اجراي اين عملياتها چهار هزار و 256تيم امدادي متشكل از 13 هزار و 955نفر امدادگر و نجاتگر آموزش ديده و دو هزار و 492دستگاه آمبولانس و خودروي امدادي بكارگيري شد.