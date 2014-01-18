صندوق موقوفات از سال آینده فعالیت خود را آغاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جعفری ظهر شنبه در مراسم معارفه واحد اجرایی بنیاد توسعه موقوفات استان قزوین که در محل اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهارداشت: در سال آینده با اجرای سیاست های مدون تلاش خواهیم کرد در امور اقتصادی و منابع انسانی تحول مناسبی صورت گیرد.



وی افزود: سیاست سازمان این است که در سال آینده تحول اقتصادی و منابع انسانی تغییر قابل توجهی ایجاد شود زیرا با سیستم اجاره ای کنونی کمترین بهره برداری از موقوفات صورت می گیرد که افزایش بهره وری از ضروریات است.



ایجاد نظام جامع اقتصادی در وقف



جعفری بیان کرد: در برنامه های کوتاه مدت در مسیر بالا بردن بهره وری در امور اقتصادی موقوفات برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت را پیش بینی کرده ایم که با تشکیل کارگروههای تخصصی در گام اول نظام جامع اقتصادی در وقف را تاسیس خواهیم کرد.

معاون بهره برداری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تصریح کرد: در گام دوم هم برای تحقق تحول اقتصادی راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک وقف از سال آینده در دستور کار سازمان قرار دارد که در فاز اول این دفاتر در چند استان کشور دفاتر خدمات راه اندازی خواهد شد.



وی افزود: راه اندازی سایت مزایده املاک اراضی موقوفه و تشکیل سبد سرمایه گذاری چند محصولی در استانها از دیگر برنامه های پیش بینی شده در سال آینده است.



260 هزار رقبه تحت پوشش سبد سرمایه گذاری چند محصولی اوقاف



جعفری اظهارداشت: 260 تا 270 هزار رقبه تحت پوشش سبد سرمایه گذاری چند محصولی در استانها در قالب برنامه ای جامع قرار می گیرد که خرید حق کسب و پیشه رقبات تجاری برای موقوفاتی که درآمد داشته باشد قرار می گیرد.



این مسئول گفت: بنیاد توسعه موقوفات بازوی اجرایی واحدهای اوقاف استانها و شهرستانهاست که با حمایت ادارات اوقاف استانها برای اجرایی شدن برنامه های پیش بینی شده اقدام خواهیم کرد.



وی افزود: در سال جاری مقرر شده بود قرارداد مشارکت 110 رقبه اجرایی شود که خوشبختانه 134 قرارداد منعقد شد که بیانگر تلاش و همکاری مجموعه فعالان این بخش است.



اجرای 230 پروژه با 4500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در اوقاف



جعفری یادآورشد: با همکاری ادارات و عقد 134 فقره قرارداد 230 پروژه با حجم سرمایه گذاری بالغ بر چهار هزار و 500 میلیارد تومان مقرر شده در سراسر کشور اجرا شود که در حال حاضر 106 پروژه در دست اجراست.



وی گفت: از این طرحها تاکنون 12 پروژه تحویل شده و 34 پروژه تا پایان امسال تکمیل شده و تحویل ادارات اوقاف خواهد شد.

جعفری بیان کرد: همچنین 95 پروژه وقفی در دست مطالعه و مرحله دریافت مجوز و نقشه است که تا پایان امسال هم 95 پروژه در فاز اجرایی قرار خواهد گرفت.



این مسئول تصریح کرد: در برنامه های کوتاه مدت بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که در زمینه های مختلف اجرا می شود که این کار تحول اقتصادی در حوزه موقوفات متحول خواهد کرد.



وی، از فعال شدن 14 موسسه اجرایی در استانها خبر داد و افزود: تاکنون 14 موسسه اجرایی در اوقاف استانها راه اندازی شده که 11 موسسه با درجه یک و بقیه شرایط لازم را ندارند که شش ماه فرصت داده شده تا خود را اصلاح کنند.



جعفری اظهارداشت: 18 استان کشور بدون دفتر اجرایی اوقاف است که برای فعال شدن آن در همه استانها اقدام لازم انجام خواهد شد.



معاون بهره برداری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در خصوص ظرفیتهای اداره اوقاف قزوین هم گفت: در استان قزوین ظرفیت های خوبی .جود دارد که امیدواریم با تعامل منطقی میزان سرمایه گذاری ها در امور اقتصادی بیشتر شود.



در این مراسم ضمن تشکر از محمد جواد خردمند مسئول سابق، میثم میرزاخانلری به عنوان مسئول جدید واحد اجرایی بنیاد توسعه موقوفات استان قزوین معرفی شد.